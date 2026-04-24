Dorian Popa nu s-a uitat la bani! Cum arată verighetele cu diamante, pentru nunta cu Andreea

Dorian Popa nu a făcut niciun compromis atunci când a venit vorba de simbolurile care marchează începutul vieții sale alături de Andreea. Artistul, aflat într-o perioadă în care gesturile romantice par să vină firesc, a investit sume considerabile pentru a transforma logodna și nunta lor într-un moment memorabil.

După ce, în iunie, și-a cerut iubita în căsătorie, acesta a publicat o fotografie alb negru în care mâna Andreei purta un inel impresionant cu diamante, semn că relația lor a trecut la un nivel mult mai profund.

Dorian Popa nu s-a uitat la bani!

Vara a continuat în aceeași notă spectaculoasă. Vloggerul, obișnuit să-și surprindă publicul cu proiecte îndrăznețe, a ales să-și surprindă și partenera cu o cerere în căsătorie pregătită în detaliu.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dorian Popa a declarat că inelul de logodnă a costat 4.000 de euro, iar pentru a completa momentul, i-a oferit Andreei și o pereche de cercei cu diamante, în valoare de 3.500 de euro. Investiția nu a fost doar una materială, ci și una simbolică, menită să marcheze începutul unei noi etape.

Chiar dacă gesturile romantice sunt vizibile, Dorian subliniază că prioritatea rămâne viitorul profesional al iubitei sale. Andreea, aflată în anul IV la Medicină, este în plin parcurs academic, iar artistul își dorește ca ea să își finalizeze studiile și să își construiască propriul cabinet.

Cum arată verighetele cu diamante, pentru nunta cu Andreea

Acesta a mărturisit că împlinirea ei profesională este la fel de importantă ca povestea lor de dragoste, iar sprijinul lui va rămâne constant.

„Îmi place foarte mult ideea de cuplu și de familie. Am arătat-o din totdeauna, nu doar în ultimul timp. Mai avem mult de muncă și de făcut lucrușoare: clinica pe care vreau să o facem pentru Andreea, când va fi doctor, să aibă locușorul ei unde să profeseze”, a declarat artistul.

Cei doi au ales să își unească destinele într-un decor exotic, pe o plajă privată din Maldive, unde ceremonia a avut un aer intim și elegant. Andreea a purtat o rochie albă, completată de o coroniță delicată din flori, iar înainte de a ajunge pe insulă, Dorian i-a dăruit și un colier cu diamante, un alt gest menit să îi arate cât de mult o prețuiește.

