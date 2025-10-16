Dorian Popa a ”spart” banca de dragul Andreei! Cât l-a costat inelul cu diamante + ce cadou special i-a mai făcut

Dorian Popa a dat lovitura cu un gest fabulos pentru partenera sa! Artistul a dezvăluit pentru CANCAN cât a scos din buzunar pentru inelul de logodnă, dar și ce cadou i-a mai făcut Andreei!

Dorian Popa chiar are „fluturi” în stomac! Artistul și-a cerut iubita în căsătorie în luna iunie, după nici un an de relație, surprinzând pe toată lumea cu gestul său romantic. Atunci, artistul a publicat o imagine alb-negru, în care mâna iubitei sale apărea purtând inelul spectaculos cu diamante, semn clar că iubirea lor a atins un nou nivel și că începutul unei povești în doi fusese marcat cu rafinament și eleganță.

Cât a scos din buzunar Dorian Popa pentru inelul de logodnă

Vara aceasta a fost una de neuitat pentru Dorian Popa. Vloggerul care a cucerit inimile fanilor săi nu doar cu filmulețele de pe YouTube, ci și cu gesturile romantice din viața personală. Recent, cântărețul și-a surprins iubita, Andreea, cerând-o în căsătorie într-un mod absolut spectaculos.

Pentru a marca acest pas important, Dorian Popa nu s-a zgârcit! Artistul a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN că a ales un inel de logodnă spectaculos, în valoare de 4.000 de euro, și, ca să fie totul perfect, i-a oferit și o pereche de cercei cu diamante, evaluată la 3.500 de euro.

Deși gesturile romantice nu contenesc, pentru Dorian Popa prioritatea rămâne viitorul profesional al iubitei sale. Artistul așteaptă ca Andreea să termine Facultatea de Medicină și să își deschidă propriul cabinet, visând să o vadă împlinită și în carieră, înainte ca alte planuri să prindă contur. Potrivit acestuia, succesul ei academic și profesional este la fel de important ca povestea lor de dragoste, iar sprijinul și răbdarea lui vor fi nelipsite în această etapă esențială a vieții Andreei.

„Îmi place foarte mult ideea de cuplu și de familie. Am arătat-o din totdeauna, nu doar în ultimul timp. Mai avem mult de muncă și de făcut lucrușoare: clinica pe care vreau să o facem pentru Andreea, când va fi doctor, să aibă locușorul ei unde să profeseze”, a spus Dorian Popa în EXCLUSIVITATE pentru CANCAN.

Cei doi și-au unit destinele într-un cadru de vis, pe o plajă privată din Maldive, transformând ceremonia într-un moment intim și spectaculos. Andreea a strălucit într-o rochie albă, purtând o coroniță delicată din flori pe cap, iar eleganța sa a fost completată de un colier cu diamante, cadou special de la Dorian, primit chiar înainte de a ajunge pe insulă.

Andreea, cu zece ani mai tânără decât artistul, este studentă în anul IV la Facultatea de Medicină și se bucură de rezultate academice excelente. Pe parcursul relației lor, tânăra a preferat să păstreze o oarecare discreție, aparițiile sale în mediul online fiind rare și subtile, evitând expunerea completă a imaginii sale.

Dorian Popa, masă câmpenească pe capota Rolls Royce-ului. „Alergic” la firimituri, a înfulecat pe nerăsuflate, în fața supermarketului!

CITEȘTE ȘI: Marcel Pavel, ironii la adresa lui Dorian Popa. L-a considerat „umflat cu pompa”

Citește și: Cu ce se ocupă iubita lui Dorian Popa, de fapt. Vloggerul a postat fotografia cu Andreea din cabinet!