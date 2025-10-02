Acasă » Știri » Marcel Pavel, ironii la adresa lui Dorian Popa. L-a considerat „umflat cu pompa”

De: Andreea Stăncescu 02/10/2025 | 12:01
Marcel Pavel l-a luat în râs pe Dorian Popa / FOTO: Facebook
Marcel Pavel a făcut senzație la televizor și nu a pierdut nicio ocazie să facă glume la adresa juraților, printre care și Alina Ceușan și Dorian Popa. În cadrul emisiunii „La bine și la Roast” cântărețul a stârnit hohote de râs cu replicile sale tăioase.

Marcel Pavel a început cu ironii la adresa Alinei Ceușan, iar sala a izbucnit în hohote de râs. Replicile spuse influenceriței au amintit de gestul său provocator, când și-a fotografiat picioarele pe balustrada Teatrului Odeon, un loc de prestigiu unde marii artiști ai țării își fac de obicei apariția cu respect. Imaginea acesteia a atras atenția chiar și Oanei Pellea, care a comentat ironic printr-o postare pe social media, subliniind caracterul neașteptat și controversat al momentului.

„Ce plăcere să mă aflu aici astăzi, printre oameni care nu au mai fost la Operă. Am să încep cu Alina Ceușan. Pe ea o știu de cu mult timp în urmă; după picioare, mă rog. Și ea și le-a pus peste tot prin Operă, în lojă, pe scaune sau cine mai știe pe unde. Am fost surprins să aflu că Alina este mamă. La cum arată Instagramul ei am crezut că doar face reclamă la copii”, a spus Marcel Pavel în cadrul emisiunii „La bine și la roast”.

FOTO: PRO TV

Marcel Pavel, roast la adresa lui Dorian Popa

Totuși, adevărata țintă a serii a fost Dorian Popa, gazda show-ului, care a primit o serie de replici mușcătoare, pe care a reușit să le trateze cu umor. Momentul lui Marcel Pavel a fost punctul culminant al serii, aducând un plus de savoare spectacolului de la PRO TV.

Artistul a vorbit despre modul în care arată Dorian Popa, după ce și-a dedicat mai mulți ani mersului la sala de fitness, considerându-l „umflat cu pompa”. Replicile au stârnit hohote de râs în publicul numeros care i-a aplaudat prestația.

„Nu aș vrea să-ți mulțumesc pentru invitația ‘dezonorantă’ pe care mi-ai făcut-o, pentru că m-au ‘umflat’ ăștia. Așa că, așa cum se zice, umflat cu pompa ești dumneata. Singurul motiv pentru care ai venit îmbrăcat astăzi e că altfel lăsai pe scenă dare ca melcii”, a spus Marcel Pavel.

×