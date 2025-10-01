Mihai Lungu, în mijlocul unui nou SCANDAL! Ioana Popescu nu este singura femeie de care a încercat să profite: „A lăsat-o fără o sumă mare de bani”

Ioana Popescu nu are liniște nici după moarte. Postările de pe rețelele de socializare ale iubitului acesteia atrag un val de critici la adresa bărbatului. Atacat din toate părțile că a încercat să facă bani de pe urma decesului jurnalistei, un coleg de-al său aruncă bomba. Mai precis, Mihai ar fi profitat și de o fostă iubită, de la care a obținut avantaje materiale. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Decesul Ioanei Popescu, jurnalista care a fost condusă ieri pe ultimul drum, după ce a pierdut lupta cu boala, la doar 47 de ani, conturează tot mai mult portretul iubitului acesteia. Bărbatul care plânge cu „lacrimi de crocodil” în urma dispariției ei, și-a atras un val de critici după ce a cerut bani pentru înmormântare.

Un coleg de-al său, tot DJ și tot din Constanța, scoate la iveală faptul că Mihai ar fi procedat asemănător și cu o altă femeie. Nimeni alta decât o fostă iubită, căreia i-a meționat și numele.

„Și Melania? Că și ei tot la fel îi spuneai, șefule. Te mai cunoaște lumea, totuși”, a comentat DJ Deepster la una dintre postările lui Mihai.

Iubitul Ioanei Popescu ar fi luat bani și de la o fostă iubită!

Daniel pe numele său, a precizat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că iubitul Ioanei Popescu ar fi profitat din punct de vedere material și de o altă fostă parteneră, din Constanța.

„Avem o cunoștință comună, pe Melania. Fosta lui iubită! Ea mi a zis acum ceva timp, când a văzut că ambii îl aveam în lista de prieteni, că a lăsat-o fără o sumă mare de bani, după ce îi spunea că-i soția lui. Nu am mai ținut legătura. Ea e tot din Constanța”, a spus acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ioana a plătit excursia de la Roma”

Întrebat de ce cere bani de înmormântare, atâta timp cât Mihai și Ioana urmau să plece în vacanță la Roma, deplasare destul de costisitoare, bărbatul recunoaște că jurnalista ar fi plătit totul! Și că el nu dispunea de acești bani.

„Dacă vrei să știi, Ioana a plătit pentru excursia de la Roma”, scrie acesta.

Cu alte cuvinte, jurnalista era cea care-l întreținea. Poveste ce pare asemănătoare și cu cea a Melaniei, fosta lui iubită.

Mihai a anunțat decesul Ioanei

Iubitul Ioanei Popescu este cel care i-a anunțat decesul, în urmă cu câteva zile. Acesta povestea că a fost contactat de un polițist, după ce-și dăduse iubita la persoane dispărute. Acesta i-a spus că Ioana a murit pe un pat de spital. La doar câteva zile însă, Mihai a venit cu o teorie halucinantă. Cum că-i posibil ca aceasta să-și fi înscenat moartea. Și tot el a anunțat că va mai oferi informații doar contra-cost!

