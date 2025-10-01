Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei

La priveghiul Ioanei Popescu emoțiile au atins cote maxime, iar atmosfera a fost apăsătoare. Prietenii și persoanele apropiate jurnalistei s-au strâns la capela cimitirului Berceni 2, pentru a-i aduce ultimul omagiu. Iubitul acesteia, Mihai Lungu, a avut o reacție halucinantă, la doar câțiva pași de sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu.

Acesta ar fi fost profund afectat de faptul că prietenii și apropiații jurnalistei nu i-ar fi dat bani și ar fi început să înjure la căpătâiul brunetei, moment în care cei prezenți s-au așteptat ca DJ Mist să fie dat afară, însă a rămas în continuare la priveghi.

Scene revoltătoare la căpătâiul Ioanei Popescu

Mihai Lungu a avut o reacție nervoasă, chiar lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și a spus că este extrem de supărat că nimeni nu a fost dispus să îl ajute financiar.

”Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei. M-a întrebat: ”Te-a ajutat cineva cu ceva?” Zic nu, doar doamna Mara Bănică și în rest nimeni nu a ajutat. Nu e vorba de dat, am zis cine a ajutat. (…) Nu e vorba de a veni cineva, am spus ca idee că nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”, a declarat Mihai Lungu, la Spynews TV.

În timpul unui dialog cu iubitul Ioanei Popescu, Mara Bănică i-a explicat bărbatului cum s-ar fi derulat, de fapt, lucrurile legate de înmormântarea jurnalistei. Aceasta a contrazis afirmațiile pe care Mihai Lungu le-a făcut în spațiul public și i-a arătat o dovadă prin care demonstrează ca i-a trimis personal o sumă de bani. În același timp, tot mai mulți oameni afirmă faptul că bărbatul ar fi interesat doar de banii și averea brunetei.

”Banii aceștia sunt trimiți de mine către tine de pe un alt cont, 100 lei ți-am trimis din două bucăți și tu spui că nu ai primit niciun ban. Eu te-am întrebat mai devreme, te-am întrebat și acum, ai zis că nu ai primit niciun ban. Nu te-am crezut și ți-am trimis eu. Ți-am făcut două plăți de 50 lei. Astăzi a vorbit cu acest așa zis naș. Un prieten de-al Ioanei din Italia. Grija ta, Mihai, era cine ridică ajutorul de înmormântare”, a declarat Mara Bănică, la Spynews TV.

