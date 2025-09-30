Trecutul DUBIOS al lui Mihai Lungu. Iubitul Ioanei Popescu a fost condamnat la închisoare

Viața personală a Ioanei Popescu, jurnalista care s-a stins la doar 45 de ani, continuă să aducă la iveală detalii neașteptate. După moartea sa fulgerătoare, în atenția publicului a intrat relația pe care o avea în ultimele săptămâni de viață cu Mihai Lungu, un bărbat cu un trecut complicat și un dosar penal cu condamnare definitivă.

Moartea jurnalistei a produs un val de emoție în spațiul public, iar dispariția sa prematură a fost urmată de apariția bruscă a acestui episod personal necunoscut până atunci. Relația dintre Ioana Popescu și Mihai Lungu a început cu doar o lună înainte de tragedie, fiind ținută departe de ochii lumii. Nicio fotografie cuplu nu a fost făcută publică în timpul vieții jurnalistei, ceea ce a sporit curiozitatea după ce partenerul său a ales să vorbească despre povestea lor abia după ce aceasta a murit.

Ce trecut are Mihai Lungu

În spațiul public, imaginea lui Mihai Lungu a devenit rapid controversată. Au apărut suspiciuni și acuzații din partea cunoscuților și a apropiaților Ioanei, potrivit cărora acesta ar fi încercat să profite de pe urma tragediei. Unii au susținut că bărbatul ar fi cerut sprijin financiar pentru organizarea înmormântării, deși cheltuielile funeraliilor ar fi fost deja acoperite. Mai mult, au circulat zvonuri că intenția lui ar fi fost să obțină control asupra apartamentului deținut de Ioana Popescu, însă acest lucru nu ar fi fost posibil în lipsa unei căsătorii sau a unui testament.

Numele lui Mihai Lungu apare într-un dosar finalizat cu condamnare pentru infracțiuni legate de furt și înșelăciune. Această descoperire a amplificat criticile și suspiciunile, mai ales că legătura lui cu Ioana Popescu părea să fie una extrem de recentă și neașteptată.

”Am lucrat la o firmă, am fost numit asociat unic la societății respective. Era o firmă unde m-am angajat și și-au propus să mă facă administrator și asociat unic, unde să semnez eu. Eu nu am știut ce semnez și am fost acuzat de furt, de înșelăciune”, a spus Mihai Lungu, la Spynews TV.

Pe de altă parte, Mihai Lungu s-a prezentat ca fiind foarte afectat de moartea jurnalistei. După deces, a început să publice în mediul online mesaje emoționale și chiar imagini cu regretata jurnalistă, încercând să arate că relația lor a fost una sinceră și intensă, chiar dacă scurtă.

