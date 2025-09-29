Acasă » Exclusiv » Controverse uriaşe după moartea Ioanei Popescu! Începe bătălia pentru moştenire. Miza este uriaşă: vila de 1 mil. € şi…

Controverse uriaşe după moartea Ioanei Popescu! Începe bătălia pentru moştenire. Miza este uriaşă: vila de 1 mil. € şi…

De: Delina Filip 29/09/2025 | 23:40
Tot mai multe controverse apar după moartea jurnalistei Ioana Popescu! Decesul său a stârnit nu doar emoții puternice printre apropiați și foști colegi de breaslă, ci și întrebări cu privire la soarta trupului său neînsuflețit, în condițiile în care niciun membru din familia pe care o mai are nu s-a prezentat până acum pentru a revendica de la morgă cadavrul. Pe lângă acest mister, un alt lucru planează asupra morții ei: Ce se va întâmpla cu averea jurnalistei?! Așa cum știm, Ioana Popescu nu avea moștenitori. Iată cine este însă posibil să moștenească ceea ce vedeta a lăsat în urma ei. 

Ioana Popescu și-a găsit sfârșitul la 45 de ani pe un pat de spital! Cea supranumită „devoratoarea de fotbaliști” suferea de ciroză în stadiu terminal, o boală cu care se lupta de mai mult timp, au anuțat sursele CANCAN.RO. Afecțiunea hepatică severă era deja în atenția medicilor, motiv pentru care nu s-a considerat necesară deschiderea unui dosar de moarte suspectă. Jurnalista a fost cea care a sunat singură la ambulanță, cerând ajutor medical. A fost transportată la Spitalul Sfântul Ioan din București, unde s-a stins în noaptea de 20 spre 21 septembrie. Ioana a murit singură, fără nimeni alături, însă averea sa ar putea fi lăsată celor cu care vedeta nu a schimbat niciun cuvânt în ultimii ani.

La cine ar putea ajunge toată averea jurnalistei Ioana Popescu

Ioana Popescu nu a avut deloc o viață ușoară, de-a lungul timpuluis-a confruntat cu numeroase greutăți care au dus-o în pragul depresiei. Unul dintre cele mai dificile episoade prin care a fost nevoită să treacă a fost cel în care mama sa a murit, iar jurnalista a rămas singură pe lume. Și, cu toate că era un om singur, nu îi lipsea nimic material. Moștenise de la mama ei o parte dintr-o vilă evaluată la 1 milion de euro, situată în zona Mihai Bravu și avea și un apartament în zona Brâncoveanu. Casa din sectorul 2 al Capitalei însă era a bunicii sale care le-a lăsat-o celor două fete. Când mama vedetei a decedat, partea sa din casă i-a revenit Ioanei. Așadar, jurnalista era coproprietară pe vilă cu mătușa ei, iar partea care îi revenea, spun sursele CANCAN.RO, valorează 280.000 de euro.

Ce se va ântâmpla cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu
Ce se va ântâmpla cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu

Se pare că Ioana a încercat ani la rândul să își convingă mătușa să vândă locuința respectivă, a negociat cu ea sub toate formele, însă aceasta ar fi refuzat. După decesul celebrei jurnaliste vila îi va reveni mătușii care are și ea la rândul ei două fete. De asemenea, Ioana Popescu mai deținea un apartament de două camere în zona Brâncoveanu, imobil care, cel mai probabil, îi va reveni tot mătușii sale.

Mătușa moștenitoare nu a revendicat trupul Ioanei de la morgă!

În timp ce mătușa Ioanei Popescu nu a revendicat trupul Ioanei Popescu de la morgă, deși ea ar fi moștenitoarea de drept a vilei din Brâncoveanu și una dintre rudele de sânge ale vedetei, Mara Bănică a anunțat că se va ocupa de toate necesare slujbei. Prezentatoarea de la Antena Stars a susținut că în mare parte, au fost deja stabilite aspectele legate de ceremonia funerară.

Mara Bănică a anunțat că se va ocupa de înmormântarea jurnalistei Ioana Popescu
Mara Bănică a anunțat că se va ocupa de înmormântarea jurnalistei Ioana Popescu

Mara Bănică a cerut ajutorul mătușii Ioanei Popescu, fiind și singura ei rudă, însă nu a primit niciun răspuns. Există însă posibilitatea ca mătușa ei să se înduplece să îi revendice trupul în contextul în care va moșteni toată vila pe care Ioana Popescu o deținea alături de ea.

