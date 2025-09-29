Acasă » Știri » Motivul sfâșietor pentru care Ioana Popescu își îneca amarul în alcool. Care a fost ultima ei dorință: ”Din păcate, nu i s-a mai împlinit acest vis”

Motivul sfâșietor pentru care Ioana Popescu își îneca amarul în alcool. Care a fost ultima ei dorință: ”Din păcate, nu i s-a mai împlinit acest vis”

De: Irina Rasoveanu 29/09/2025 | 16:40
Motivul sfâșietor pentru care Ioana Popescu își îneca amarul în alcool. Care a fost ultima ei dorință: ”Din păcate, nu i s-a mai împlinit acest vis”
Ioana Popescu/ Sursa foto: Facebook

Ioana Popescu avea o energie debordantă și mereu îi făcea pe cei din jur să râdă. Totuși, în spatele glumelor sale, se ascundea și o tristețe despre care puțini știau. Se pare că jurnalista și-a înecat amarul în alcool, aspect care i-a agravat starea de sănătate. Unul dintre prietenii ei a făcut dezvăluiri despre problemele cu care se confrunta. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, sursele CANCAN.RO au dezvăluit că Ioana Popescu suferea de ciroză în stadiu terminal, o boală cu care se lupta de mai mult timp. Afecțiunea hepatică severă era deja în atenția medicilor, motiv pentru care nu s-a considerat necesară deschiderea unui dosar de moarte suspectă. Jurnalista a fost cea care a sunat singură la ambulanță, cerând ajutor medical. A fost transportată la Spitalul Sfântul Ioan din București, unde a rămas internată. Din păcate, starea ei s-a agravat rapid, iar în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025 s-a stins.

Cu ce probleme se confrunta Ioana Popescu

Vestea morții Ioanei Popescu a căzut ca un trăsnet peste cei care a cunoscut-o. De-a lungul timpului, a creat legături strânse cu foarte mulți oameni. Printre persoanele îndurerate se numără și cântărețul Fabio Niță. El a fost prietenul de suflet al jurnalistei.

Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Ioana Popescu și Fabio Niță sunt prieteni de peste 20 de ani. Bruneta i s-a confesat de foarte mult ori și i-a vorbit inclusiv despre problemele care au împins-o spre alcool. Cântărețul a mărturisit că jurnalista se simțea foarte singură, mai ales după moartea mamei sale.

Mai mult decât atât, Ioana Popescu era implicată într-un proces foarte mare, care o frământa. De asemenea, dezamăgirile în dragoste i-au făcut situația și mai grea. Bruneta spera să găsească bărbatul potrivit.

„Am și filmat cu Ioana, un videoclip, a fost invitata mea specială. După filmări, am ieșit cu ea la o ‘băută’, pentru că ei îi plăcea să bea, din păcate. Spunea că se simte singură, că, după ce i-a murit mama, viața ei nu mai era la fel.

Îmi pare rău de tot ce i s-a întâmplat, că a plecat atât de tânără. Îmi povestea și despre un proces foarte mare, pe care-l avea legat de o casă lăsată de mama ei, undeva, pe la Unirii. Și acest proces a frământat-o mult.

În plus, era dezamăgită de bărbați, îi era foarte greu să găsească pe cineva potrivit. Spunea: ‘Beau, seară de seară, ca să uit de supărări, numai așa mă pot liniști’. S-a pierdut mult de tot în băutură, a fost tragic pentru ea”, a declarat Fabio Niță pentru Click!.

Jurnalista avea 45 de ani/ Sursa foto: Facebook

Fabio Niță a dezvăluit și care era marea dorință a Ioanei Popescu. Bruneta își dorea foarte mult să meargă pe un vas de croazieră și chiar îl rugase pe cântăreț să plece împreună într-o astfel de călătorie. Din păcate, nu a mai apucat să își împlinească visul.

„Merg adesea în călătorii. Îmi amintesc că mă rugase să o iau cu mine, pe un vas de croazieră. I-am promis că o voi lua, când se va putea. Din păcate, nu i s-a mai împlinit acest vis. Chiar zilele trecute, am revăzut videoclipul nostru. Mă gândeam cum viața trece atât de repede, că azi ești și mâine ai dispărut. Dumnezeu să îi odihnească sufletul plin de durere!”, a mai spus cântărețul.

Citește și: Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul: ”Va fi depusă la capelă”

Tags:
Iți recomandăm
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit cu o româncă
Știri
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam…
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața
Știri
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut…
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
Mediafax
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui...
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore
Gandul.ro
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de...
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea...
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Mediafax
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii...
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
Click.ro
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului,...
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
Digi 24
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce...
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje...
A murit cea de-a doua tânără aflată în comă, victimă a accidentului din Suceava. Amalia a plecat la îngeri alături de mama și sora ei
kanald.ro
A murit cea de-a doua tânără aflată în comă, victimă a accidentului din Suceava. Amalia...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
kfetele.ro
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
observatornews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”
Fanatik.ro
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă...
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI
Fanatik.ro
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au...
Stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Câți bani vor primi și ce condiții trebuie să îndeplinească
Capital.ro
Stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Câți...
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
Romania TV
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A...
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
Gandul.ro
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
as.ro
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din...
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici:
radioimpuls.ro
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului"....
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui...
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB –...
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit ...
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit cu o româncă
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori ...
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața
BANCUL ZILEI | ”Bună ziua! Am comandat o pizza la domiciliu”
BANCUL ZILEI | ”Bună ziua! Am comandat o pizza la domiciliu”
IARNĂ în România! Lista localităților în care ninge ca în mijlocul lui ianuarie
IARNĂ în România! Lista localităților în care ninge ca în mijlocul lui ianuarie
Surpriză totală în cel mai nou show din Antenă! Are toate șansele să devină fenomenul toamnei. ...
Surpriză totală în cel mai nou show din Antenă! Are toate șansele să devină fenomenul toamnei. Ele sunt vedetele de la ”Te pui cu faimoșii”!
Marinel Ciobanu, fostul director al CAS Constanța, a murit la vârsta de 55 de ani
Marinel Ciobanu, fostul director al CAS Constanța, a murit la vârsta de 55 de ani
Vezi toate știrile
×