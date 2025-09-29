Motivul sfâșietor pentru care Ioana Popescu își îneca amarul în alcool. Care a fost ultima ei dorință: ”Din păcate, nu i s-a mai împlinit acest vis”

Ioana Popescu avea o energie debordantă și mereu îi făcea pe cei din jur să râdă. Totuși, în spatele glumelor sale, se ascundea și o tristețe despre care puțini știau. Se pare că jurnalista și-a înecat amarul în alcool, aspect care i-a agravat starea de sănătate. Unul dintre prietenii ei a făcut dezvăluiri despre problemele cu care se confrunta. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, sursele CANCAN.RO au dezvăluit că Ioana Popescu suferea de ciroză în stadiu terminal, o boală cu care se lupta de mai mult timp. Afecțiunea hepatică severă era deja în atenția medicilor, motiv pentru care nu s-a considerat necesară deschiderea unui dosar de moarte suspectă. Jurnalista a fost cea care a sunat singură la ambulanță, cerând ajutor medical. A fost transportată la Spitalul Sfântul Ioan din București, unde a rămas internată. Din păcate, starea ei s-a agravat rapid, iar în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025 s-a stins.

Cu ce probleme se confrunta Ioana Popescu

Vestea morții Ioanei Popescu a căzut ca un trăsnet peste cei care a cunoscut-o. De-a lungul timpului, a creat legături strânse cu foarte mulți oameni. Printre persoanele îndurerate se numără și cântărețul Fabio Niță. El a fost prietenul de suflet al jurnalistei.

Ioana Popescu și Fabio Niță sunt prieteni de peste 20 de ani. Bruneta i s-a confesat de foarte mult ori și i-a vorbit inclusiv despre problemele care au împins-o spre alcool. Cântărețul a mărturisit că jurnalista se simțea foarte singură, mai ales după moartea mamei sale.

Mai mult decât atât, Ioana Popescu era implicată într-un proces foarte mare, care o frământa. De asemenea, dezamăgirile în dragoste i-au făcut situația și mai grea. Bruneta spera să găsească bărbatul potrivit.

„Am și filmat cu Ioana, un videoclip, a fost invitata mea specială. După filmări, am ieșit cu ea la o ‘băută’, pentru că ei îi plăcea să bea, din păcate. Spunea că se simte singură, că, după ce i-a murit mama, viața ei nu mai era la fel. Îmi pare rău de tot ce i s-a întâmplat, că a plecat atât de tânără. Îmi povestea și despre un proces foarte mare, pe care-l avea legat de o casă lăsată de mama ei, undeva, pe la Unirii. Și acest proces a frământat-o mult. În plus, era dezamăgită de bărbați, îi era foarte greu să găsească pe cineva potrivit. Spunea: ‘Beau, seară de seară, ca să uit de supărări, numai așa mă pot liniști’. S-a pierdut mult de tot în băutură, a fost tragic pentru ea”, a declarat Fabio Niță pentru Click!.

Fabio Niță a dezvăluit și care era marea dorință a Ioanei Popescu. Bruneta își dorea foarte mult să meargă pe un vas de croazieră și chiar îl rugase pe cântăreț să plece împreună într-o astfel de călătorie. Din păcate, nu a mai apucat să își împlinească visul.

„Merg adesea în călătorii. Îmi amintesc că mă rugase să o iau cu mine, pe un vas de croazieră. I-am promis că o voi lua, când se va putea. Din păcate, nu i s-a mai împlinit acest vis. Chiar zilele trecute, am revăzut videoclipul nostru. Mă gândeam cum viața trece atât de repede, că azi ești și mâine ai dispărut. Dumnezeu să îi odihnească sufletul plin de durere!”, a mai spus cântărețul.

Citește și: Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul: ”Va fi depusă la capelă”