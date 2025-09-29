Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul: ”Va fi depusă la capelă”

Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Moartea sa a fost un adevărat șoc pentru toți cei care au cunoscut-o. De când bruneta a murit s-au ridicat numeroase întrebări legate de înmormântare, iar acum Mara Bănică a făcut lumină. Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu?

Conform informațiilor apărute inițial, Ioana Popescu ar fi încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric. Detaliile despre problemele sale de sănătate nu erau foarte cunoscute publicului larg.

Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu?

Deși inițial înmormântarea Ioanei Popescu era învăluită în mister, căci nimeni nu se interesase de ridicarea trupului neînsuflețit și se spunea că aceasta o să fie înmormântată de stat. Însă, acum, Mara Bănică a făcut lumină în acest caz. Concurenta de la Asia Express a luat problema în propriile mâini și a anunțat când și unde o să fie înmormântată Ioana Popescu.

Mara Bănică a transmis că trupul neînsuflețit al brunetei urmează să fie ridicat din spital și dus la un cimitir din București, unde va avea loc ceremonia de adio. Potrivit spuselor acesteia, înmormântarea va avea loc, cel mai probabil, miercuri, 1 octombrie.

„S-a rezolvat în principiu cam tot legat de înmormântarea Ioanei. O să o scoatem din spital, o s-o ducem la un cimitir din București. Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, coliva, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a transmis Mara Bănică, în mediul online.

De asemenea, Mara Bănică a mai precizat că va reveni cu informații concrete imediat ce o să le aibă. Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu o să fie depus la o capelă, acolo unde cei care au cunoscut-o îi pot aduce un ultim omagiu.

„O să vă anunț la ce cimitir și probabil că mâine va fi depusă și la capelă. O să fac toate anunțurile din timp, oricum diseară de la 21:30 o să vedeți și la televizor toată nebunia asta care a fost și poate o să facem și lumină în moartea Ioanei, așa cum a fost Ioana. Dumnezeu s-o ierte!”, a mai spus Mara Bănică.

Drama NEȘTIUTĂ din viața Ioanei Popescu. Motivul pentru care a pierdut o sarcină: ”A fost ultima dorință a tatălui meu, ca eu să am copii”

Iubitul Ioanei Popescu, pus la zid pentru ca nu ține doliu! Cum s-a fotografiat, la scurt timp după ce s-a aflat despre deces