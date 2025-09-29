Ultima conversație pe care Ioana Popescu a avut-o cu iubitul ei. Ce i-a cerut, cu puțin timp înainte să moară

Moartea Ioanei Popescu a provocat nu doar durere, dar și o întreagă controversă în jurul relației pe care jurnalista o avea cu partenerul ei. Cu toate că și-a strigat durerea pe internet și a lăsat să se înțeleagă că avea o relație frumoasă cu Ioana, lucrurile stăteau altfel între cei doi. Află în rândurile de mai jos care a fost ultima discuție dintre ei!

Ioana Popescu a murit pe data de 26 septembrie 2025. Jurnalista, cunoscută pentru aparițiile sale controversate și declarațiile care stârneau mereu reacții, s-a stins brusc la doar 45 de ani, lăsând în urmă o întreagă lume îndurerată.

Ultima conversație dintre Ioana Popescu și iubit

Sursele CANCAN.RO v-au dezvăluit motivul pentru care Ioana Popescu s-a stins din viață. Jurnalista suferea de ciroză în stadiu terminal, iar cadrele medicale o aveau în evidență de o perioadă de timp, fapt pentru care nu s-a considerat necesară deschiderea unui dosar de moarte suspectă.

Ei bine, după ce vestea morții a fost dată, bărbatul alături de care jurnalista forma o relație din luna august 2025, a postat un mesaj în care își exprima durerea pierderii femeii iubite.

„Ai plecat mult prea devreme aveam multe de făcut împreună ! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție ! Dacă Dumnezeu a vrut așa eu nu vreau să-i mai slujesc ! Odihnește-te în pace ! DUMNEZEU SĂ TE IERTE ! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭”, a scris bărbatul pe contul său de Facebook.

Cu toate astea, ultima conversație dintre cei doi dădea de înțeles că relația lor nu era cea mai reușită. După recomandarea medicului, Ioana Popescu i-a transmis iubitului ei că nu are voie să se streseze, așa că l-a rugat pe acesta să nu îi scrie timp de două zile, semn că bărbatul ar fi fost un motiv de stres pentru ea.

”Sunt la spital cu Nicoleta și Nadina. A zis doctorul interzis orice stres. Te rog azi și mâine să nu îmi mai scrii absolut nimic”, este mesajul pe care Ioana Popescu l-a scris, potrivit spynews.ro.

CITEȘTE ȘI:

Motivul sfâșietor pentru care Ioana Popescu își îneca amarul în alcool. Care a fost ultima ei dorință: ”Din păcate, nu i s-a mai împlinit acest vis”

Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul: ”Va fi depusă la capelă”