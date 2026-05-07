Înscrieri la Bacalaureat 2026, sesiunea specială. Elevii își pot depune dosarele într-o singură zi din luna mai

De: Elisa Tîrgovățu 07/05/2026 | 10:51
Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru sesiunea specială a examenului de Bacalaureat 2026, destinată elevilor de liceu care fac parte din loturi olimpice sau care sunt implicați în competiții internaționale sportive ori artistice programate în aceeași perioadă cu examenele din iunie–iulie.

Înscrierea candidaților eligibili va avea loc într-o singură zi, pe 11 mai 2026, potrivit calendarului oficial aprobat.

Conform ordinului oficial, această sesiune specială este organizată doar pentru elevii care, din cauza participării la competiții internaționale, nu pot susține examenul în calendarul standard.

Dosarele vor putea fi depuse într-o singură zi

Testarea competențelor urmează să înceapă imediat după etapa de înscriere. Prima probă, respectiv cea orală la limba română, este programată pe 12 mai, iar o zi mai târziu, candidații vor putea susține proba de verificare a cunoștințelor într-o limbă de circulație internațională.

Evaluarea competențelor digitale este programată pentru 14 și 15 mai, în timp ce proba orală la limba maternă va avea loc pe 15 mai.

Examenul scris debutează pe 18 mai, cu testul la limba și literatura română. În continuare, pe 19 mai este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 20 mai candidații vor susține proba la alegere, în funcție de specializarea urmată.

Elevii aparținând minorităților naționale vor încheia seria probelor scrise pe 21 mai, cu examenul la limba și literatura maternă.

Calendar Bacalaureat pentru sesiunea specială

11 mai 2026 – Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen;

12 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

13 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – probă C;

14 mai 2026 – 15 mai 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D;

15 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

18 mai 2026 – Limba și literatura română – proba E) a) – proba scrisă;

19 mai 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă;

20 mai 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E) d- proba scrisă;

21 mai 2026 – Limba și literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă;

26 mai 2026 – Afișarea rezultatelor până la ora 12.00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

26 – 27 mai – Soluționarea contestațiilor;

28 mai 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

