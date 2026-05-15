Motivul real pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat. Au spus-o public după zvonurile infidelității

Cabral și Andreea Ibacka au oferit o primă reacție comună cu privire la motivele care au dus la divorț. În cei aproape 20 de ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și să rămână o echipă unită de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO a aflat că Andreea și Cabral Ibacka au divorțat. Deși păreau un cuplu unit și fericit, se pare că adevărul din interiorul căminului lor era altul. În jurul separării lor au apărut mai multe speculații referitoare ba la infidelitățile prezentatorului de-a lungul timpului, ba la dificultăți sau neînțelegeri care ar fi apărut în ultima perioadă, însă niciuna dintre acestea nu a fost confirmată sau infirmată de cei doi, până acum.

De ce au divorțat Cabral și Andreea Ibacka

Într-un mesaj comun, Cabral și Andreea Ibacka au pus capăt zvonurilor din ultimele zile și au confirmat divorțul. După 18 de ani de relație, cei doi au decis să își continue viața doar în rolul de părinți, de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Fără să ofere amănunte concrete despre motivele care au dus la separare, Cabral și Andreea Ibacka au subliniat faptul că ruptura nu a venit în urma unei infidelități, a unui scandal sau a unei trădări, ci pur si simplu pentru că drumurile lor s-au îndepărtat în timp.

„Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, au spus cei doi.

