Adriano, un adolescent de 16 ani, a murit după ce a mâncat înghețată. Medicii n-au mai putut face nimic ca să-l salveze

De: Irina Vlad 19/05/2026 | 22:34
Un adolescent de 16 ani a murit la doar câteva minute după ce a mânca o înghețată împreună cu prietenii săi. Băiatul a suferit o reacție alergică severă și a intrat în șoc anafilactic. Autoritățile au confiscat mai multe cutii de înghețată din gelateria de unde băiatul a cumpărat produsul. 

Adriano D’Orsi, în vârstă de 16 ani, a suferit o reacție alergică severă după ce a mâncat înghețată împreună cu prietenii în Casoria, Italia. Tânărul obișnuia să meargă la o gelaterie specială, iar angajații care serveau înghețata la cornet știau că suferă de o intoleranță severă la lactoză și îi recomandau sortimentele fără lactoză.

Adolescentul de 16 a murit după prima înghițitură de înghețată

— poliția a confiscat mai multe cutii de la gelateria respectivă în cadrul unei anchete. Un adolescent de 16 ani a intrat în șoc anafilactic și a murit la câteva minute după ce a mâncat înghețată împreună cu prietenii săi. Adriano D’Orsi și cei doi prieteni ai săi au intrat în gelateria la care mergeau de obicei în drumul spre casă, după o seară petrecută fără griji, sâmbătă (16 mai). Primele semne ale unei reacții respiratorii grave au apărut imediat după ce adolescentul a luat prima lingură.

Se presupune că Adriano a consumat înghețată de fructe fără lactate, conform informațiilor din presa locală. Cu toate acestea, este posibil ca în acel sortiment să fi existat urme de lactoză, fie de la instrumentele din bucătărie, fie de la mașina de înghețată. Poliția a confiscat mai multe cutii de înghețată de la gelaterie, ca parte a anchetei în curs.

În momentul în care a simțit că rămâne fără aer, Adriano și-a implorat prietenii să-l ajute, iar aceștia i-au venit în ajutor, îndreptându-se în grabă spre casa tatălui său, Mauro D’Orsi. Acolo, Mauro a încercat cu disperare să-i salveze viața fiului său, administrându-i cortizon, dar eforturile sale s-au dovedit zadarnice.

Când paramedicii au ajuns la Casoria, în Italia, Adriano își pierduse deja cunoștința, iar toate încercările de resuscitare au eșuat în urma reacției severe. Adriano era conștient că suferea de o alergie severă la proteinele din lapte și, se pare, era întotdeauna extrem de atent la alegerile sale alimentare.

Mama sa, Antonietta Esposito, a declarat presei locale: „De când era mic, avea episoade pe care nu le puteam explica. Apoi, după teste, i-am descoperit alergia. Dar Adriano s-a adaptat foarte bine. Înainte de a mânca ceva, citea cu atenție eticheta și nu făcea niciodată greșeli.”

Adriano era în anul al treilea la institutul nautic din Bagnoli și visa să devină căpitan de navă. Antonietta, mama sa a adăugat: „Știa ce voia să facă în viitor. Obișnuia să-mi spună: «Mamă, peste doi ani te voi duce într-o călătorie în jurul lumii, o să vezi… Acum, toate acestea s-au dus. Adriano era un băiat minunat. Un fiu perfect, genul pe care și l-ar dori multe mame. Și am avut norocul să-l am.”

