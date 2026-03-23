Singurul desert care nu îngrașă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face minuni când vine vorba de slăbit”

Cei care se luptă cu kilogramele în plus și sunt la dietă cred adesea că trebuie să renunțe complet la deserturi. Însă, potrivit Mihaelei Bilic, lucrurile nu stau chiar așa. Există variante dulci care nu doar că nu sabotează silueta, dar chiar pot ajuta la topirea grăsimilor. Care este desertul prietenos cu silueta? Se prepară imediat.

Pentru cei care își doresc un desert, dar nu vor să consume multe calorii, există soluții simple și sănătoase. Mihaela Bilic a dezvăluit o rețetă care combină gustul dulce și plăcut cu beneficiile pentru organism și care poate fi consumată fără vinovăție. Este un preparat ușor, potrivit mai ales după mesele copioase.

Desertul care nu îngrașă, potrivit Mihaelei Bilic

Pentru cei care își doresc un desert care să nu aibă multe calorii și care să fie prietenos cu dieta, Mihaela Bilic recomandă „Carpaccio de ananas”. Acest desert este răcoritor, aduce beneficii pentru organism și se prepară imediat.

Preparatul constă în felii foarte subțiri de ananas, la care se adaugă puțin zahăr brun, coniac și înghețată de lămâie. Feliile trebuie să fie reci și tăiate fin, pentru un efect plăcut și o textură ușoară.

„Există și deserturi prietenoase cu silueta. Circulă vorba că ananasul ar face minuni când vine vorba de slăbit. Din păcate, nimic nu topește depozitele de grăsime peste noapte. Însă, ananasul are o enzimă (bromelina) care chiar «topește» proteinele. După o masă bogată în carne sau pește, câteva felii de ananas proaspăt ajută la digestie, desface lanțurile de aminoacizi din proteine”, a explicat Mihaela Bilic.

Pe lângă gustul plăcut, desertul are și rol digestiv, fiind ideal după preparate consistente. Ananasul conține vitamine, minerale și enzime naturale care susțin o digestie mai ușoară și contribuie la echilibrul alimentar.

„O combinație perfectă la capitolul cantitate, gust și digestie. Răcoritor, aromat și sărac în calorii – ăsta DA desert echilibrat și de sezon”, a mai spus Mihaela Bilic.

Așadar, „Carpaccio de ananas” este desertul ideal pentru cei care vor să se bucure de ceva dulce fără să își compromită dieta.

CITEȘTE ȘI:

