Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Produsul pe care românii îl consideră sănătos, dar are zahăr cât un desert

De: Alina Drăgan 22/03/2026 | 17:48
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă asupra capcanelor din supermarketuri. Multe sunt produsele pe care unii le consideră sănătoase, însă realitatea de pe lista de ingrediente spune altceva. Dintre acestea, un produs iubit de români este printre cel mai înșelătoare. Mulți îl consideră sănătos, însă în realitate are zahăr cât un desert.

Celebra nutriționistă a atras atenția asupra iaurturilor cu fructe. Acestea sunt considerate de mulți o variantă sănătoasă pentru un mic dejun sau o gustare. Însă, Mihaela Bilic ne sfătuiește să citim cu atenție lista de ingrediente, căci în realitate multe dintre aceste iaurturi conțin o cantitate mare de zahăr.

Recent, Mihaela Bilic a vorbit despre marea capcană a iaurturilor cu fructe. Puțin sunt cei care atunci când le cumpără se uită și pe lista de ingrediente. Iar și cei care o citesc riscă se fie totuși păcăliți. Aceste produse conțin, în fapt, mult zahăr.

Mihaela Bilic spune că pe eticheta iaurturilor cu fructe trebuie să ne uităm după zaharuri. Nutriționistul recomandă iaurturile care conțin cel mult 7 grame de zaharuri. Tot ce depășește această cantitate trece în sfera deserturilor. De exemplu, un iaurt care are 14 grame de zaharuri conține, în fapt, peste două lingurițe de zahăr la suta de grame de produs.

„Cum alegem iaurtul cu fructe? Ei bine, nu după conținutul de grăsime și nici după numărul de calorii, ci după cantitatea de zahăr care a fost adăugată. Cu cât mai puțin cu atât mai bine. Se numește el iaurt cu fructe, dar de fapt este un iaurt cu zahăr și vreau să vă învăț cum să vă dați seama cât zahăr a fost adăugat în iaurt.

Din păcate, industria alimentară pune laolaltă și lactoza (adică zahărul natural din lapte) și zahărul rafinat așa că voi pe etichetă o să vedeți cuvântul zaharuri. Avem aici un produs cu 6,5 grame de zaharuri. Dacă dăm 3,5 la o parte ne rămân 3 grame de zahăr rafinat adăugat.

La cealaltă extremă avem un produs care are 14,3 grame de zaharuri, deci aproape 10 grame de zahăr rafinat adăugat. Ce înseamnă 10 grame? Țineți cont că o linguriță de zahăr are 5 grame, așa că într-un astfel de produs aveți două lingurițe de zahăr la suta de grame de produs. Noi îl numim iaurt cu fructe, dar el este mai degrabă o budincă, o șarlotă, un desert. Are calorii cât înghețata.

Dragii mei, dacă vă doriți un iaurt cu fructe atunci mergeți pe o variantă cu cât mai puțin zahăr adăugat și asta înseamnă să nu depășească 7 grame de zaharuri pentru că altfel este budincă și un desert nu e egal un iaurt. Acum știți”, a spus Mihaela Bilic, în mediul online.

 

