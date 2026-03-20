Cel mai periculos aliment fresh pe care îl cumperi de la supermarket. La ce pericol te expui

Fiecare dintre noi a cumpărat cel puțin o dată preparate gata făcute, tocmai pentru a nu mai pierde timp cu gătitul. Alimente fresh, precum salata sau spanacul pot fi găsite în magazine, în pungi, gata pre-spălate. La prima vedere pare o alegere potrivită, dar realitatea este alta.

Potrivit specialiștilor, salatele în pungi gata spălate nu sunt o alegere grozavă. Ele pot fi periculoase pentru sănătate, fiind adesea contaminate și conținând bacterii. Anual, milioane de boli au legătură cu legumele verzi pre-spălate. Experții avertizează că, în ciuda eforturilor de a le spăla încă o dată acasă, nu se pot evita bacterile, în special E.coli, care este cel mai des răspândit.

La ce pericol te expui dacă mănânci salată pre-spălată

Legumele verzi, precum salata și spanacul care se găsesc în pungi, gata ambalate, au pe etichetă anunțul că sunt pre-spălate. Acest lucru îi atrage pe cumpărători pentru că îi scutește de un pas atunci când vine vorba de gătire. Dar, dacă ne lăsăm pe mâna produselor gata spălate, riscăm se ne îmbolnăvim. Specialiștii recomandă să nu mai achiziționăm astfel de alimente.

„Deși consumatorii se așteaptă la comoditate și siguranță, realitatea este că verdeața pre-spălată, la pungă, rămâne unul dintre cele mai riscante articole din magazinul alimentar, din cauza riscurilor de contaminare pe tot parcursul lanțului de aprovizionare”, spune un specialist.

De cele mai multe ori, legumele spălate și care sunt ambalate pot crește riscul de infectare cu E. coli, listeria sau salmonella. Aceste bacterii pot duce la boli grave, chiar și dacă este concumată o cantitate mică.

„Este deosebit de periculoasă, deoarece este nevoie de o cantitate foarte mică pentru a provoca boli grave… Riscul nu este teoretic – a fost dovedit în mod repetat, focar după focar”, a mai adăugat el.

Cu toate acestea, mulți se gândesc că, dacă atunci când ajung acasă le spală din nou, riscul de îmbolnăvire scade. Acest lucru este greșit pentru că dacă chiuveta, blatul sau mâinile nu sunt curate, agenții patogeni pot infecta mai ușor un astfel de produs. Din acest motiv, specialiștii spun că cel mai bine este să cumperi legumele proaspete și să fie spălate o singură dată, acasă și cu mare grijă.

