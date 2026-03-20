Cel mai periculos aliment fresh pe care îl cumperi de la supermarket. La ce pericol te expui

De: Denisa Crăciun 20/03/2026 | 15:02
Fiecare dintre noi a cumpărat cel puțin o dată preparate gata făcute, tocmai pentru a nu mai pierde timp cu gătitul. Alimente fresh, precum salata sau spanacul pot fi găsite în magazine, în pungi, gata pre-spălate. La prima vedere pare o alegere potrivită, dar realitatea este alta. 

Potrivit specialiștilor, salatele în pungi gata spălate nu sunt o alegere grozavă. Ele pot fi periculoase pentru sănătate, fiind adesea contaminate și conținând bacterii. Anual, milioane de boli au legătură cu legumele verzi pre-spălate. Experții avertizează că, în ciuda eforturilor de a le spăla încă o dată acasă, nu se pot evita bacterile, în special E.coli, care este cel mai des răspândit.

La ce pericole te expui dacă cumperi salată pre-spălată

Legumele verzi, precum salata și spanacul care se găsesc în pungi, gata ambalate, au pe etichetă anunțul că sunt pre-spălate. Acest lucru îi atrage pe cumpărători pentru că îi scutește de un pas atunci când vine vorba de gătire. Dar, dacă ne lăsăm pe mâna produselor gata spălate, riscăm se ne îmbolnăvim. Specialiștii recomandă să nu mai achiziționăm astfel de alimente.

„Deși consumatorii se așteaptă la comoditate și siguranță, realitatea este că verdeața pre-spălată, la pungă, rămâne unul dintre cele mai riscante articole din magazinul alimentar, din cauza riscurilor de contaminare pe tot parcursul lanțului de aprovizionare”, spune un specialist.

De cele mai multe ori, legumele spălate și care sunt ambalate pot crește riscul de infectare cu E. coli, listeria sau salmonella. Aceste bacterii pot duce la boli grave, chiar și dacă este concumată o cantitate mică.

„Este deosebit de periculoasă, deoarece este nevoie de o cantitate foarte mică pentru a provoca boli grave… Riscul nu este teoretic – a fost dovedit în mod repetat, focar după focar”, a mai adăugat el.

Cu toate acestea, mulți se gândesc că, dacă atunci când ajung acasă le spală din nou, riscul de îmbolnăvire scade. Acest lucru este greșit pentru că dacă chiuveta, blatul sau mâinile nu sunt curate, agenții patogeni pot infecta mai ușor un astfel de produs. Din acest motiv, specialiștii spun că cel mai bine este să cumperi legumele proaspete și să fie spălate o singură dată, acasă și cu mare grijă.

VEZI ȘI: Mihaela Bilic explică „ABC-ul nutriției”: regula simplă care îți poate schimba farfuria

Alimentul interzis la care majoritatea vedetelor au renunțat: ”Otrava din farfurie”

Iți recomandăm
Destinația unde românii pot sta o săptămână all inclusive cu doar 230 de euro. Orașul arată spectaculos
Știri
Destinația unde românii pot sta o săptămână all inclusive cu doar 230 de euro. Orașul arată spectaculos
Test de inteligență | Identificați polițistul ascuns în această iluzie optică
Știri
Test de inteligență | Identificați polițistul ascuns în această iluzie optică
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an...
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500 de euro, acum, în martie 2026
Gandul.ro
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
Adevarul
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai...
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Click.ro
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă!...
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
Digi 24
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o...
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
Digi24
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500 de euro, acum, în martie 2026
Gandul.ro
Localitatea din România în care o casă cu două camere se vinde cu doar 9.500...
