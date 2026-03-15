Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu

În perioadele de post sau pentru persoanele care aleg un regim alimentar fără produse de origine animală, pateul vegetal rămâne unul dintre cele mai consumate produse din comerț. Cu toate acestea, nu toate variantele disponibile pe rafturile magazinelor pot fi considerate alegeri sănătoase. Specialiștii în nutriție atrag atenția că multe dintre pateurile vegetale comercializate sunt formulate în principal din apă și uleiuri rafinate, la care se adaugă agenți de îngroșare, arome și aditivi menite să ofere textura și gustul dorite.

În ultimii ani, interesul pentru alternative alimentare mai curate a crescut considerabil, iar consumatorii analizează tot mai atent etichetele produselor. În acest context, discuția despre ceea ce ar trebui să conțină un pate vegetal cu adevărat sănătos a devenit tot mai frecventă. Nutriționiștii și medicii care promovează alimentația bazată pe plante subliniază că există câteva criterii simple care pot ajuta la identificarea unei variante mai apropiate de un produs natural.

Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț

Una dintre cele mai importante caracteristici ale unui pate vegetal de calitate este compoziția sa de bază. În multe produse ieftine, primele ingrediente listate pe etichetă sunt apa și uleiul de floarea-soarelui. Acestea sunt combinate cu amidon sau alte substanțe pentru a obține o consistență asemănătoare pateului.

Potrivit dr. Virgiliu Stroescu, variantele considerate mai sănătoase au la bază leguminoase. Lintea, năutul, fasolea sau bobul sunt ingrediente bogate în proteine vegetale, fibre și minerale esențiale. Acestea oferă o consistență naturală produsului și elimină nevoia unor cantități mari de ulei sau agenți de îngroșare. În plus, leguminoasele contribuie la menținerea senzației de sațietate și susțin o digestie echilibrată, fiind frecvent recomandate în alimentația vegetariană sau vegană.

Un alt criteriu important este simplitatea listei de ingrediente. Produsele considerate mai apropiate de un aliment natural conțin, de regulă, un număr redus de componente: leguminoasa principală, puțin ulei, condimente, eventual legume sau verdețuri. O etichetă scurtă indică de obicei un grad mai mic de procesare și o rețetă mai apropiată de cea preparată în bucătărie.

Pe de altă parte, unele ingrediente prezente frecvent în produsele industriale ridică semne de întrebare. Printre acestea se numără caragenanul, cunoscut sub codul E407, utilizat pentru a stabiliza textura alimentelor. De asemenea, monoglutamatul de sodiu (E621) este adesea folosit pentru a intensifica aroma, însă există numeroși consumatori care preferă să evite acest aditiv. Coloranții reprezintă o altă categorie de substanțe adăugate în unele produse pentru a imita aspectul unui pate tradițional.