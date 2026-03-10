Acasă » Știri » Mihaela Bilic explică „ABC-ul nutriției”: regula simplă care îți poate schimba farfuria

Mihaela Bilic explică „ABC-ul nutriției”: regula simplă care îți poate schimba farfuria

De: Paul Hangerli 10/03/2026 | 05:40
Mihaela Bilic explică „ABC-ul nutriției”: regula simplă care îți poate schimba farfuria
Mihaela Bilic explică „ABC-ul nutriției”. Sursa foto: arhivă Cancan.ro

O alimentație sănătoasă nu înseamnă un aliment „perfect”, ci echilibru și diversitate. Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică faptul că organismul are nevoie de mai multe categorii de alimente pentru a funcționa corect. Carnea, lactatele, cerealele, legumele și fructele își au fiecare rolul lor, iar secretul unei farfurii sănătoase nu stă în restricții drastice, ci în varietate.

Ideea că ar exista un singur aliment care să ofere toate substanțele nutritive necesare este un mit. Natura nu funcționează astfel, iar corpul uman are nevoie de o combinație de nutrienți proveniți din alimente diferite.

„ABC de nutriție: Trebuie să avem și carne, și lapte, și făinoase, și legume. Trebuie să avem un pic din toate, pentru că natura a fost inteligentă, n-a făcut un aliment complex care să le conțină pe toate”, explică nutriționistul Mihaela Bilic.

Această diversitate alimentară oferă organismului proteine, carbohidrați, fibre, vitamine și minerale. Cu cât dieta este mai variată, cu atât șansele de a acoperi necesarul nutrițional sunt mai mari.

Mihaela Bilic explică „ABC-ul nutriției”

Un alt principiu simplu al unei alimentații sănătoase este culoarea din farfurie, mai ales atunci când vine vorba de legume și fructe.

„Cu cât mâncăm mai diversificat, cu atât e mai sănătos. Și mai colorat la capitolul legume și mai interesant pentru organism”, spune Mihaela Bilic.

Pigmenții care dau culoare fructelor și legumelor au, de fapt, proprietăți benefice pentru sănătate. Descoperirea lor este relativ recentă. Dacă vitaminele au fost identificate abia în secolul trecut, cercetările asupra antioxidanților au devenit importante mai ales în anii ’70 și ’80, când s-a înțeles rolul acestor substanțe în protejarea organismului.

„Antioxidanții au fost descoperiți mult mai târziu, când ne-am dat seama că pigmenții care dau culoare frumoasă fructelor și legumelor au și proprietăți benefice”, explică medicul.

De ce suplimentele nu pot înlocui mâncarea

Deși există numeroase suplimente alimentare pe piață, nutrienții funcționează cel mai bine atunci când provin direct din alimente.

„În mâncare există o sinergie, substanțele se potențează unele pe altele. Nu-i totuna dacă mănânci nutrienții separați într-un supliment”, spune Mihaela Bilic.

Această interacțiune naturală dintre nutrienți este greu de replicat artificial. Tocmai de aceea, specialiștii insistă asupra alimentelor reale și nu asupra pastilelor sau suplimentelor ca soluție principală.

Cum ar trebui să arate meniul unei săptămâni

În locul dietelor complicate, nutriționiștii recomandă câteva principii simple. De exemplu, în meniu ar trebui să apară pește gras de două ori pe săptămână, leguminoase precum fasole, mazăre, linte sau năut de câteva ori pe săptămână, legume zilnic, fie proaspete, fie congelate, precum și o sursă de proteine la fiecare masă – un ou, o bucățică de carne, pește sau chiar o conservă de sardine.

„Să fie acolo o bucățică de proteină, pentru că ne ține de foame și nu există riscul să mâncăm excesiv. Important este să variem alimentele”, spune medicul nutriționist.

Legumele au un rol special în dietă, deoarece oferă volum, fibre, apă și antioxidanți, contribuind la menținerea unei digestii bune și la senzația de sațietate.

Mituri despre alimentele simple

În ultimii ani, multe alimente tradiționale au fost nedreptățite în diverse diete restrictive. Un exemplu este cartoful, pe care mulți îl evită fără un motiv real. Acestă legumă oferă energie și nutrienți și poate contribui la o dietă echilibrată, dacă este consumată în cantități moderate.

„Să nu ne mai fie frică de cartofi. Au mâncat bunicii noștri și un mapamond întreg cartofi și n-a pățit nimeni, nimic”, spune Mihaela Bilic.

ABC-ul nutriției este, de fapt, foarte simplu: o farfurie variată, colorată și echilibrată. Nu există alimente perfecte sau interdicții absolute, ci doar combinații mai bune sau mai puțin inspirate. Diversitatea alimentară rămâne una dintre cele mai sigure strategii pentru menținerea sănătății.

Așa cum spune și Mihaela Bilic, nu trebuie să devenim specialiști în nutriție pentru a mânca corect. Este suficient să avem în farfurie un pic din toate: legume, proteine, cereale și alimente simple, variate, consumate cu măsură.

CITEȘTE ȘI: Dr. Mircea Beuran avertizează: Substanța periculoasă care apare când faci grătar și cum o poți evita dacă gătești carne

Secretul oamenilor care trăiesc peste 100 de ani. Ce fac zilnic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nicolae Simescu a fost dat dispărut pe 2 martie 2026. Ireal unde a fost găsit după o săptămână
Știri
Nicolae Simescu a fost dat dispărut pe 2 martie 2026. Ireal unde a fost găsit după o săptămână
Oana Radu, jefuită de o colegă de breaslă! I-a furat portofelul: ”Se vede clar pe camerele de supraveghere”
Știri
Oana Radu, jefuită de o colegă de breaslă! I-a furat portofelul: ”Se vede clar pe camerele de supraveghere”
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune...
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
Click.ro
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
go4it.ro
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicolae Simescu a fost dat dispărut pe 2 martie 2026. Ireal unde a fost găsit după o săptămână
Nicolae Simescu a fost dat dispărut pe 2 martie 2026. Ireal unde a fost găsit după o săptămână
Oana Radu, jefuită de o colegă de breaslă! I-a furat portofelul: ”Se vede clar pe camerele de supraveghere”
Oana Radu, jefuită de o colegă de breaslă! I-a furat portofelul: ”Se vede clar pe camerele de supraveghere”
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri ...
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
Vezi toate știrile
×