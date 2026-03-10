Mihaela Bilic explică „ABC-ul nutriției”: regula simplă care îți poate schimba farfuria

O alimentație sănătoasă nu înseamnă un aliment „perfect”, ci echilibru și diversitate. Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică faptul că organismul are nevoie de mai multe categorii de alimente pentru a funcționa corect. Carnea, lactatele, cerealele, legumele și fructele își au fiecare rolul lor, iar secretul unei farfurii sănătoase nu stă în restricții drastice, ci în varietate.

Ideea că ar exista un singur aliment care să ofere toate substanțele nutritive necesare este un mit. Natura nu funcționează astfel, iar corpul uman are nevoie de o combinație de nutrienți proveniți din alimente diferite.

„ABC de nutriție: Trebuie să avem și carne, și lapte, și făinoase, și legume. Trebuie să avem un pic din toate, pentru că natura a fost inteligentă, n-a făcut un aliment complex care să le conțină pe toate”, explică nutriționistul Mihaela Bilic.

Această diversitate alimentară oferă organismului proteine, carbohidrați, fibre, vitamine și minerale. Cu cât dieta este mai variată, cu atât șansele de a acoperi necesarul nutrițional sunt mai mari.

Mihaela Bilic explică „ABC-ul nutriției”

Un alt principiu simplu al unei alimentații sănătoase este culoarea din farfurie, mai ales atunci când vine vorba de legume și fructe.

„Cu cât mâncăm mai diversificat, cu atât e mai sănătos. Și mai colorat la capitolul legume și mai interesant pentru organism”, spune Mihaela Bilic.

Pigmenții care dau culoare fructelor și legumelor au, de fapt, proprietăți benefice pentru sănătate. Descoperirea lor este relativ recentă. Dacă vitaminele au fost identificate abia în secolul trecut, cercetările asupra antioxidanților au devenit importante mai ales în anii ’70 și ’80, când s-a înțeles rolul acestor substanțe în protejarea organismului.

„Antioxidanții au fost descoperiți mult mai târziu, când ne-am dat seama că pigmenții care dau culoare frumoasă fructelor și legumelor au și proprietăți benefice”, explică medicul.

De ce suplimentele nu pot înlocui mâncarea

Deși există numeroase suplimente alimentare pe piață, nutrienții funcționează cel mai bine atunci când provin direct din alimente.

„În mâncare există o sinergie, substanțele se potențează unele pe altele. Nu-i totuna dacă mănânci nutrienții separați într-un supliment”, spune Mihaela Bilic.

Această interacțiune naturală dintre nutrienți este greu de replicat artificial. Tocmai de aceea, specialiștii insistă asupra alimentelor reale și nu asupra pastilelor sau suplimentelor ca soluție principală.

Cum ar trebui să arate meniul unei săptămâni

În locul dietelor complicate, nutriționiștii recomandă câteva principii simple. De exemplu, în meniu ar trebui să apară pește gras de două ori pe săptămână, leguminoase precum fasole, mazăre, linte sau năut de câteva ori pe săptămână, legume zilnic, fie proaspete, fie congelate, precum și o sursă de proteine la fiecare masă – un ou, o bucățică de carne, pește sau chiar o conservă de sardine.

„Să fie acolo o bucățică de proteină, pentru că ne ține de foame și nu există riscul să mâncăm excesiv. Important este să variem alimentele”, spune medicul nutriționist.

Legumele au un rol special în dietă, deoarece oferă volum, fibre, apă și antioxidanți, contribuind la menținerea unei digestii bune și la senzația de sațietate.

Mituri despre alimentele simple

În ultimii ani, multe alimente tradiționale au fost nedreptățite în diverse diete restrictive. Un exemplu este cartoful, pe care mulți îl evită fără un motiv real. Acestă legumă oferă energie și nutrienți și poate contribui la o dietă echilibrată, dacă este consumată în cantități moderate.

„Să nu ne mai fie frică de cartofi. Au mâncat bunicii noștri și un mapamond întreg cartofi și n-a pățit nimeni, nimic”, spune Mihaela Bilic.

ABC-ul nutriției este, de fapt, foarte simplu: o farfurie variată, colorată și echilibrată. Nu există alimente perfecte sau interdicții absolute, ci doar combinații mai bune sau mai puțin inspirate. Diversitatea alimentară rămâne una dintre cele mai sigure strategii pentru menținerea sănătății.

Așa cum spune și Mihaela Bilic, nu trebuie să devenim specialiști în nutriție pentru a mânca corect. Este suficient să avem în farfurie un pic din toate: legume, proteine, cereale și alimente simple, variate, consumate cu măsură.

