Carnea care nu are colesterol mai deloc, potrivit prof. Horațiu Moldovan. Ce spune despre suplimente alimentare și vin?

Profesorul doctor Horațiu Moldovan a fost invitatul în cel mai nou episod în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”. Specialistul în sănătate a dezvăluit care este carnea care nu conține mult colesterol, dar și cât de bune sau nocive sunt suplimentele alimetare pentru organism.

Profesorul doctor Horațiu Moldovan, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și președinte al Romtransplant, este șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul de Urgență din Capitală, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, dar și al Academiei de Științe Medicale și medic în echipa SANADOR.

Care este carnea care are pu’in colesterol

Invitat în cea mai nouă ediție a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”, expertul în sănătate a dezvăluit că struțul este animalul care o carne cu aproape zero colesterol, însă nu este atât de bună la gust ca restul cărnurilor. În ceea ce privește mitul conform căruia carnea de porc este periculoasă, medicul susține că diferența dintre un produs sănătos și nesănătos o face cantitatea.

Medicul susține că – dintre opțiunile comune – carnea de pește, pui și curcan sunt o alternativă în alimentația celor care își doresc să reducă nivelul colesterolului LDL din sânge, dar și în cazul celor care vor să adopte o dietă echilibrată și sănătoasă din punct de vedere nutrițional.

”Există și grăsimi care au un efect patogenic mai mic. Sunt așa numitele grăsimi nesaturate. Se găsesc în uleiurile vegetale în general, în carnea de pește, în carnea de păsări, pui, curcanci, struți. De exemplu, struțul nu are colesterol deloc, dar are un gust mai prost. Deci există și această soluție a unor diete. Nici o carne nu este atât de rea într-o dosă acceptabilă. Deci, a realiza o dietă echilibrată și carnea de porc este foarte bună. Excesele pot genera accentuarea patologiei. Consumarea cu moderație, și nu este un cuvânt lipsit de importanță, este chiar normală”, a spus Horațiu Moldovan în podcastul Altceva cu Adrian Artene.

De asemenea, profesorul doctor Horațiu Moldovan a demontat mitul conform căruia celebrul pahar de vin roșu băut zilnic aduce beneficii organismului. Acesta susține că o astfel de cantitate nu este periculoasă, însă nici nu aduce beneficii organismului.

”Sunt foarte variate și majoritatea nu sunt periculoase. Au un caracter relativ anodin. Nu face rău (n.r. un pahar de vin roșu), nu face rău, dar nici nu face bine, așa cum… Nici medicament nu este. Dar nu face rău. Într-o doză moderată, e util. Rolul antiaterogen al consumului constant de vin în cantitate mică nu s-a demonstrat științific. Însă, dacă consumăm cu moderație, nu face rău și este foarte agreabil, ne umple viața puțin sau nu face mai rău. Însă există patologie pe care alcoolul o induce în doze mari, care se referă și la inimă. Există cardiomiopatie toxic-nutrițională de origine alcoolică, ca să nu mai vorbim de cereoza hepatică, disfuncții cerebrale și așa mai departe”, a mai spus Horațiu Moldovan.

