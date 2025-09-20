Acasă » Z » Nu este banc! Câte sute de lei a dat o româncă pentru 10 sarmale puse într-o caserolă tip platou

De: Mirela Loșniță 20/09/2025 | 18:08
O româncă a plătit un preț impresionant pentru o porție de sarmale. Femeia a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a fost nevoită să achite o sumă uriașă pentru acest preparat tradițional. Cât a putut să scoată din buzunar pentru doar 10 sarmale vedeți în articol!

O româncă a cumpărat un platou cu sarmale și a rămas șocată după ce a văzut bonul fiscal. Femeia nu se aștepta nicio secundă să plătească pentru 10 sarmale cât pentru o delicatesă de lux. Creșterea prețurilor din ultimele săptămâni reprezintă un real motiv de îngrijorare pentru români, mai ales că oamenii plătesc din ce în ce mai mult pentru alimentele necesare.

Cât a plătit o româncă pentru doar 10 sarmale

După ce a fost nevoită să plătească 200 de lei pentru 10 sarmale, femeia a împărtășit totul în mediul online. La început, a crezut că a cumpărat 10 porții de sarmale, fără să se aștepte că, de fapt, o porție reprezintă o singură bucată.

Foto: Social Media

„20 lei o sarma! Atât costă o sarma mai nou, cu noile prețuri. Am comandat 10 porții de sarmale, neștiind că înseamnă, de fapt, 10 sarmale. O porție costă 20 lei. Ambalajul ne-a costat 10 lei. Ne-au dat două doze gratis. Este lux și opulență”, a spus femeia dezamăgită, arătând bonul fiscal.

Foto: Social Media
Prețurile la alimente ar urma să crească și mai mult începând cu luna octombrie 2025. Guvernul urmează să stabilească dacă plafonarea la alimente va fi sau nu prelungită câteva luni. Asta înseamnă că, de la 1 octombrie, produsele esențiale din coșul zilnic ar putea fi lăsate la voia pieței și a comercianților, care își vor stabili singuri adaosul în funcție de costuri și de politica fiecăruia.

Alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie 2025

Ce alimente se pot scumpi de la 1 octombrie 2025:

  • Pâine albă simplă (300-500 g, fără specialități)
  • Lapte de vacă 1 l (1,5% grăsime, exceptând UHT)
  • Brânză telemea de vacă vrac
  • Iaurt simplu din lapte de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)
  • Făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)
  • Mălai (până la 1 kg)
  • Ouă de găină calibrul M
  • Ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)
  • Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe întregi, aripi)
  • Carne proaspătă de porc (carne lucru, pulpă, spată, cu/fără os)
  • Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras, ardei capia, usturoi)
  • Fructe proaspete vrac (mere roșii, mere golden, prune, pere, struguri de masă)
  • Cartofi proaspeți albi vrac
  • Zahăr alb tos (până la 1 kg)
  • Smântână (12% grăsime)
  • Unt (până la 250 g)
  • Magiun (până la 350 g)

Alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea

