Prințesa Eugenie a renunțat la funcția pe care o avea într-un ONG care lupta împotriva sclaviei moderne. De ce a luat această decizie

Prințesa Eugenie a demisionat din funcția de director onorific al organizației caritabile Anti-Slavery International, un rol pe care l-a deținut timp de șapte ani.

Organizația, cu sediul în Marea Britanie, i-a mulțumit fiicei fostului prinț Andrew pentru sprijinul acordat și a confirmat încheierea relației într-un comunicat citat de MSN.

În mod oficial, nu a fost oferit niciun motiv pentru ruperea legăturilor, dar aceasta vine după publicarea recentă a dosarelor Epstein, care au pus presiune suplimentară asupra tatălui ei, Andrew Mountbatten-Windsor, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual american.

Plecarea prințesei din structurile Anti-Slavery International vine după ce comisia care supraveghează activitatea ONG-urilor din Anglia și Țara Galilor a transmis că „analizează îngrijorările publicului” cu privire la o organizație caritabilă separată, The Anti-Slavery Collective, pe care prințesa a co-fondat-o în 2017.

Prințesa Eugenie, numită și ea în dosarele Epstein

Eugenie, în vârstă de 35 de ani, sora ei, Prințesa Beatrice, în vârstă de 37 de ani, și mama lor, Sarah Ferguson, sunt menționate în mod repetat în e-mailuri și documente din dosarele Epstein făcute publice de autoritățile americane.

Anti-Slavery International, care activează de 180 de ani, își descrie misiunea ca fiind aceea de a ajuta la prevenirea sclaviei în multiplele sale forme, inclusiv sclavia copiilor, munca forțată și traficul de persoane.

Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie au un viitor incert în urma arestării tatălui lor, fostul prinț Andrew, și a problemelor cu care se confruntă mama lor, Sarah Ferguson. Deși titlurile și pozițiile lor nu au fost afectate deloc atunci când titlurile tatălui au fost eliminate, în toamna anului 2025, există întrebări cu privire la locul lor acum în rândul familiei regal. Un prieten de familie declară pentru PEOPLE că prințesele vor să își păstreze titlurile și, bineînțeles, privilegiile.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat pe 19 februarie sub suspiciunea de abuz în serviciu. Autoritățile investighează dacă a împărtășit informații confidențiale cu finanțatorul american Jeffrey Epstein în timp ce era reprezentant comercial al Marii Britanii. Între timp, cel mai recent lot de documente din dosarele Epstein aruncă o nouă lumină asupra eforturilor lui Ferguson de a menține contactul cu miliardarul american după eliberarea acestuia din închisoare, în 2009, pe fondul dificultăților sale financiare.

CITEȘTE ȘI:

Fiicele fostului prinț Andrew vor să își păstreze titlurile regale, chiar dacă tatăl lor are probleme cu legea

Sarah Ferguson nu mai are unde să locuiască la New York după scandalul Epstein. Cum se descurcă acum fosta cumnată a Regelui Charles