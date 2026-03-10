Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prințesa Eugenie a renunțat la funcția pe care o avea într-un ONG care lupta împotriva sclaviei moderne. De ce a luat această decizie

Prințesa Eugenie a renunțat la funcția pe care o avea într-un ONG care lupta împotriva sclaviei moderne. De ce a luat această decizie

De: Daniel Matei 10/03/2026 | 06:10
Prințesa Eugenie a renunțat la funcția pe care o avea într-un ONG care lupta împotriva sclaviei moderne. De ce a luat această decizie
Sursa foto: Profimedia

Prințesa Eugenie a demisionat din funcția de director onorific al organizației caritabile Anti-Slavery International, un rol pe care l-a deținut timp de șapte ani.

Organizația, cu sediul în Marea Britanie, i-a mulțumit fiicei fostului prinț Andrew pentru sprijinul acordat și a confirmat încheierea relației într-un comunicat citat de MSN.

În mod oficial, nu a fost oferit niciun motiv pentru ruperea legăturilor, dar aceasta vine după publicarea recentă a dosarelor Epstein, care au pus presiune suplimentară asupra tatălui ei, Andrew Mountbatten-Windsor, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual american.

Plecarea prințesei din structurile Anti-Slavery International vine după ce comisia care supraveghează activitatea ONG-urilor din Anglia și Țara Galilor a transmis că „analizează îngrijorările publicului” cu privire la o organizație caritabilă separată, The Anti-Slavery Collective, pe care prințesa a co-fondat-o în 2017.

Prințesa Eugenie, numită și ea în dosarele Epstein

Eugenie, în vârstă de 35 de ani, sora ei, Prințesa Beatrice, în vârstă de 37 de ani, și mama lor, Sarah Ferguson, sunt menționate în mod repetat în e-mailuri și documente din dosarele Epstein făcute publice de autoritățile americane.

Anti-Slavery International, care activează de 180 de ani, își descrie misiunea ca fiind aceea de a ajuta la prevenirea sclaviei în multiplele sale forme, inclusiv sclavia copiilor, munca forțată și traficul de persoane.

Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie au un viitor incert în urma arestării tatălui lor, fostul prinț Andrew, și a problemelor cu care se confruntă mama lor, Sarah Ferguson. Deși titlurile și pozițiile lor nu au fost afectate deloc atunci când titlurile tatălui au fost eliminate, în toamna anului 2025, există întrebări cu privire la locul lor acum în rândul familiei regal. Un prieten de familie declară pentru PEOPLE că prințesele vor să își păstreze titlurile și, bineînțeles, privilegiile.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat pe 19 februarie sub suspiciunea de abuz în serviciu. Autoritățile investighează dacă a împărtășit informații confidențiale cu finanțatorul american Jeffrey Epstein în timp ce era reprezentant comercial al Marii Britanii. Între timp, cel mai recent lot de documente din dosarele Epstein aruncă o nouă lumină asupra eforturilor lui Ferguson de a menține contactul cu miliardarul american după eliberarea acestuia din închisoare, în 2009, pe fondul dificultăților sale financiare.

CITEȘTE ȘI:

Fiicele fostului prinț Andrew vor să își păstreze titlurile regale, chiar dacă tatăl lor are probleme cu legea

Sarah Ferguson nu mai are unde să locuiască la New York după scandalul Epstein. Cum se descurcă acum fosta cumnată a Regelui Charles

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix. Indiciul oferit de actorul Luis Guzmán
Showbiz internațional
Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix. Indiciul oferit de actorul Luis Guzmán
Oprah Winfrey, mai slabă ca niciodată la 72 de ani. Cum a reușit vedeta să își transforme radical aspectul?
Showbiz internațional
Oprah Winfrey, mai slabă ca niciodată la 72 de ani. Cum a reușit vedeta să își transforme radical…
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune...
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
Click.ro
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
go4it.ro
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri ...
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” ...
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” anunță o mare catastrofă în august 2026
480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească
480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Vezi toate știrile
×