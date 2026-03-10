Cum arată vila cu două etaje în care locuiesc Răzvan și Irina Fodor? Au amenajat totul după bunul plac

Unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz este cel format din Irina și Răzvan Fodor. Aceștia s-au căsătorit în anul 2010, iar alături de fiica lor Diana formează o familie fericită. Cei trei locuiesc într-o vilă cu două etaje, situată în zona Popești Leordeni. Irina și Răzvan Fodor și-au amenajat locuința așa cum și-au dorit, fără să apeleze la ajutorul unui designer, iar rezultatul a fost cel dorit. Cum arată casa celor doi?

Până în anul 2016, Răzvan și Irina Fodor au locuit în apartamentul de burlac, din Berceni, al artistului. Însă, în urmă cu ani de zile, aceștia au reușit să se mute în casa visurilor lor. Au făcut mutarea chiar înainte ca lucrările să fie gata, așa că pentru o perioadă, cei doi au stat cu muncitorii în casă. Și-au dorit să facă totul singuri, iar rezultatul a fost pe gustul lor.

Cum arată vila cu două etaje în care locuiesc Răzvan și Irina Fodor

Răzvan și Irina Fodor și-au construit casa de la zero și s-au ocupat singuri de amenajarea acesteia, iar rezultatul le-a depășit așteptările. În urmă cu ani de zile au pășit pentru prima oară în locuința lor de vis, însă la acea vreme lucrările nu erau terminate.

Casa Irinei și a lui Răzvan Fodor este situată în apropierea Bucureștiului, în zona Popești Leordeni. Cei doi și-au dorit o casă mare, așa că locuința lor are două etaje și o grădină spațioasă. Imobilul găzduiește șapte camere, o terasă superbă, dar și o curte interioară mare, unde Răzvan și Irina Fodor au plantat numeroși copaci, dar și flori. Însă, elementul de atracție principal al grădinii celor doi este un măslin.

Vila celor doi se întinde pe două etaje, iar parterul casei este format dintr-un living cât se poate de spațios, unde întreaga familie se relaxează seară de seară. Tot la parterul locuinței se află și bucătăria, care este la rândul ei una spațioasă, având peste 22 de metri pătrați. Aici, Răzvan Fodor își exersează talentele de bucătar.

Dormitorul matrimonial al cuplului se află la primul etaj al locuinței, iar acesta măsoară nu mai puțin de 35 de metri pătrați și este amenajat cu piese de mobilier alese de Răzvan Fodor. Tot aici, este și camera fiicei celor doi, Diana. Restul casei este format din camere de oaspeți, mansardă, dar și multe spații de relaxare.

Foto: Instagram