Secretul oamenilor care trăiesc peste 100 de ani. Ce fac zilnic

De: Iancu Tatiana 09/03/2026 | 08:39
Secretul oamenilor care trăiesc peste 100 de ani. SURSA FOTO: Pexels.com

V-ați gândit vreodată că a râde și să ai prieteni îți va crește semnificativ șansele de a trăi mai mult? Dacă nu, ar trebui să știți că da, aceste lucruri contribuie enorm la longevitatea vieții, potrivit studiilor. Există în lume câteva zone în care oamenii trăiesc fericiți și pot să depășească vârsta de 100 de ani, iar motivele sunt mai simple decât credeți. Conform specialiștilor, în „Blue Zones”, adică în Zonele Albastre, locuitorii pot să treacă de vârsta centenarului, iar acest fapt nu se datorează vreunei mari filosofii, ci unei comunități și unei gândiri pozitive.

În Ikaria (Grecia), Sardinia (Italia), Okinawa (Japonia), Loma Linda (California) și Peninsula Nicoya (Costa Rica), cetățenii pare că au un as secret în mânecă și ajung să trăiască o viață de neimaginat, chiar dacă îmbătrânesc. Bineînțeles că și din punct de vedere ereditar se întâmplă acest lucru, dar totuși, Zonele Albastre contribuie enorm de mult pentru bună-starea oamenilor.

Cum reușesc?

În primul rând, centenarii și-au format o comunitate încă de la începutul vieții. Aceștia își fac prieteni, care în timp le devin familie, iar potrivit cercetătărilor, să ai alături persoane cu care să te înțelegi și pe care te poți baza reduce nivelul de cortizol. În Okinawa, legăturile strânse dintre grupurile de prieteni se numesc „moai” și definesc o legătură sacră, pe vecie. În Peninsula Nicoya, relațiile din familie sunt considerate indestructibile, iar membrii se ajută mereu, indiferent de greutăți.

Întâlnirile regulate cu prietenii, conversațiile și râsetele, fac parte din rutina lor. Cercetările arată constant că astfel de interacțiuni sunt asociate cu niveluri mai scăzute de hormoni ai stresului și cu o sănătate mintală mai bună, spune Dan Buettner, autor de bestelleruri și producător executiv al serialului Netflix „Live to 100: the Blue Zones”.

Mai mult decât atât, oamenii trecuți de 90 de ani din Zonele Albastre se ocupă de grădinărit, care devine în timp o activitate de zi cu zi și îi face să nu se simtă vulnerabili din cauza vârstei. Totodată, aceștia nu își bat capul cu problemele din timpul vieții și își urmăresc scopurile. În acest fel ajung la un nivel de acceptare care le garantează o viață îndelungată, potrivit dr. Pablo Richard. Odihna și rutina nu le dăunează, din contră, reprezintă cauza pentru care trăiesc vieți îndelungate.

În Ikaria, timpul are alt ritm. Oamenii nu trăiesc cu senzația că sunt mereu pe fugă, programul e lejer, iar orarul fix nu dictează viața de zi cu zi, a spus Dan Buettner.

Dacă analizezi cu atenție centenarii din întreaga lume, (…) observi că reușeșsc să trăiască mai mult pentru că și-au creat anumite obiceiuri pe care le practică zi de zi, a mai adăugat autorul.

