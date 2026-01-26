Acasă » Știri » Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, mâncare și cazare. Care este condiția ce trebuie îndeplinită

Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, mâncare și cazare. Care este condiția ce trebuie îndeplinită

De: Anca Chihaie 26/01/2026 | 14:06
Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, mâncare și cazare. Care este condiția ce trebuie îndeplinită
Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, cazare și mâncare

Pe fundalul unei depopulări accentuate, autoritățile de pe mica insulă grecească Antikythera au lansat un program inedit pentru a atrage noi locuitori. Situată între Creta și Peloponez, această insulă are în prezent doar 45 de rezidenți permanenți, majoritatea cu vârste de peste 50 de ani, iar numărul copiilor este aproape nesemnificativ. În încercarea de a readuce viață comunității și de a preveni dispariția acesteia, autoritățile locale oferă un sprijin financiar atractiv: 500 de euro pe lună, alături de cazare și masă gratuite, pentru o perioadă de trei ani.

Programul este destinat în special familiilor tinere, dar și persoanelor care au meserii considerate esențiale pentru viața insulară, precum brutarii sau pescarii. Inițiativa urmărește să revitalizeze insula și să asigure continuitatea comunității, creând un mediu propice pentru familiile cu copii și oferind sprijin pentru integrarea în viața locală.

Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, cazare și mâncare

Beneficiarii programului nu trebuie să plătească chirie și vor avea acces la mese gratuite, eliminând astfel una dintre cele mai mari griji ale celor care aleg să se mute pe o insulă izolată. În plus, autoritățile locale se ocupă de sprijinul pentru înscrierea copiilor la școli și oferă cursuri de limba greacă pentru a facilita integrarea. În acest fel, relocarea pe Antikythera nu este doar o schimbare de peisaj, ci o oportunitate reală de a trăi într-un mediu liniștit, aproape de natură și de mare, într-o comunitate restrânsă și unită.

Accesul pe insulă se face exclusiv pe apă, iar transportul este limitat și sezonier. Din Creta, portul Kissamos servește drept punct principal de plecare, cu feriboturi care ajung pe Antikythera în aproximativ două ore. Din Peloponez, feriboturile pleacă din porturile Neapolis sau Gythio, călătoria durând între patru și cinci ore. Din Atena, o singură rută săptămânală de feribot pleacă din Pireu, cu o călătorie de aproximativ 8-9 ore. Aceste legături limitate fac ca viața pe insulă să fie complet izolată, dar și liniștită, ceea ce atrage în special pe cei care caută un stil de viață lent și rural, departe de aglomerația orașelor mari.

Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, cazare și mâncare
Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, cazare și mâncare

Programul de pe Antikythera nu este singular în Grecia. Alte insule mici au implementat scheme similare pentru a combate depopularea, însă specificitatea acestei inițiative constă în combinația dintre sprijinul financiar lunar, cazarea gratuită și accesul la hrană, plus integrarea facilitată a familiilor cu copii.

Această inițiativă poate reprezenta o oportunitate unică pentru cei care doresc să se mute într-un loc liniștit, aproape de natură, cu sprijinul comunității și fără presiunea costurilor mari de trai. Pe termen lung, programul speră să atragă tineri care să contribuie la economia locală și să participe activ la viața comunității, readucând energia și vitalitatea pe insulă.

Pe lângă Antikythera, Grecia mai oferă și alte programe speciale pentru cei care vor să locuiască în insule mai puțin populate. De exemplu, organizația Syros Cats oferă cazare gratuită pentru voluntarii care se ocupă de cele aproximativ 3.000 de pisici abandonate de pe insula Syros. Astfel de inițiative demonstrează că Grecia caută soluții creative pentru menținerea vie a insulelor mici, combătând depopularea prin atragerea de noi locuitori sau voluntari.

Citește și: Românii care trebuie să achite o taxă de 1.000 de lei. Plata se poate face și online

Citește și: Noua propunere care ar putea înlocui taxa pe tranzacțiile bancare. PSD a făcut anunțul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem
Știri
Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem
De ce crește prețul aurului, de fapt. La ce preț va ajunge în 2026
Știri
De ce crește prețul aurului, de fapt. La ce preț va ajunge în 2026
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”
Gandul.ro
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel...
VIDEO | Misterul celor trei biciclete prinse de un buștean care plutea pe râu
Promotor.ro
VIDEO | Misterul celor trei biciclete prinse de un buștean care plutea pe râu
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”
Gandul.ro
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul:...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EX-concurenta de la MasterChef, pusă la zid pe TikTok. Scandalul care a împărțit internetul în două: ...
EX-concurenta de la MasterChef, pusă la zid pe TikTok. Scandalul care a împărțit internetul în două: “M-au atacat oamenii”
BANCUL ZILEI | „Bro, cât ți-a venit ultima factură la curent?”
BANCUL ZILEI | „Bro, cât ți-a venit ultima factură la curent?”
Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem
Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem
De ce crește prețul aurului, de fapt. La ce preț va ajunge în 2026
De ce crește prețul aurului, de fapt. La ce preț va ajunge în 2026
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, ...
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport
Alimentul care îți îmbolnăvește creierul dacă îl consumi după masă. Riscul crește cu 69%
Alimentul care îți îmbolnăvește creierul dacă îl consumi după masă. Riscul crește cu 69%
Vezi toate știrile
×