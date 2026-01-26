Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, mâncare și cazare. Care este condiția ce trebuie îndeplinită

Pe fundalul unei depopulări accentuate, autoritățile de pe mica insulă grecească Antikythera au lansat un program inedit pentru a atrage noi locuitori. Situată între Creta și Peloponez, această insulă are în prezent doar 45 de rezidenți permanenți, majoritatea cu vârste de peste 50 de ani, iar numărul copiilor este aproape nesemnificativ. În încercarea de a readuce viață comunității și de a preveni dispariția acesteia, autoritățile locale oferă un sprijin financiar atractiv: 500 de euro pe lună, alături de cazare și masă gratuite, pentru o perioadă de trei ani.

Programul este destinat în special familiilor tinere, dar și persoanelor care au meserii considerate esențiale pentru viața insulară, precum brutarii sau pescarii. Inițiativa urmărește să revitalizeze insula și să asigure continuitatea comunității, creând un mediu propice pentru familiile cu copii și oferind sprijin pentru integrarea în viața locală.

Insula din Grecia care oferă 500 de euro pe lună, cazare și mâncare

Beneficiarii programului nu trebuie să plătească chirie și vor avea acces la mese gratuite, eliminând astfel una dintre cele mai mari griji ale celor care aleg să se mute pe o insulă izolată. În plus, autoritățile locale se ocupă de sprijinul pentru înscrierea copiilor la școli și oferă cursuri de limba greacă pentru a facilita integrarea. În acest fel, relocarea pe Antikythera nu este doar o schimbare de peisaj, ci o oportunitate reală de a trăi într-un mediu liniștit, aproape de natură și de mare, într-o comunitate restrânsă și unită.

Accesul pe insulă se face exclusiv pe apă, iar transportul este limitat și sezonier. Din Creta, portul Kissamos servește drept punct principal de plecare, cu feriboturi care ajung pe Antikythera în aproximativ două ore. Din Peloponez, feriboturile pleacă din porturile Neapolis sau Gythio, călătoria durând între patru și cinci ore. Din Atena, o singură rută săptămânală de feribot pleacă din Pireu, cu o călătorie de aproximativ 8-9 ore. Aceste legături limitate fac ca viața pe insulă să fie complet izolată, dar și liniștită, ceea ce atrage în special pe cei care caută un stil de viață lent și rural, departe de aglomerația orașelor mari.

Programul de pe Antikythera nu este singular în Grecia. Alte insule mici au implementat scheme similare pentru a combate depopularea, însă specificitatea acestei inițiative constă în combinația dintre sprijinul financiar lunar, cazarea gratuită și accesul la hrană, plus integrarea facilitată a familiilor cu copii.

Această inițiativă poate reprezenta o oportunitate unică pentru cei care doresc să se mute într-un loc liniștit, aproape de natură, cu sprijinul comunității și fără presiunea costurilor mari de trai. Pe termen lung, programul speră să atragă tineri care să contribuie la economia locală și să participe activ la viața comunității, readucând energia și vitalitatea pe insulă.

Pe lângă Antikythera, Grecia mai oferă și alte programe speciale pentru cei care vor să locuiască în insule mai puțin populate. De exemplu, organizația Syros Cats oferă cazare gratuită pentru voluntarii care se ocupă de cele aproximativ 3.000 de pisici abandonate de pe insula Syros. Astfel de inițiative demonstrează că Grecia caută soluții creative pentru menținerea vie a insulelor mici, combătând depopularea prin atragerea de noi locuitori sau voluntari.

