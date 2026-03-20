Turiștii își anulează vacanțele în Turcia înainte de Paște. Ce i-a speriat în ultimele zile

Sărbătorile Pascale se apropie cu pași reprezi, iar tot mai mulți români au început să își reconsidere planurile de vacanță, iar Turcia, una dintre destinațiile preferate în ultimii ani, este printre cele mai afectate. Din cauza conflictului din Peninsula Arabă, multe persoane se îngrijorează pentru siguranța lor și preferă să aleagă alte destinații mai sigure.

Deși Turcia atrage milioane de turiști anual, se pare că în 2026 lucrurile vor fi mult mai diferite. Agențiile de turism vorbesc despre un val de anulări și reprogramări, pe fondul temerilor legate de contextul internațional, ceea ce a dus la o scădere vizibilă a cererii chiar înainte de startul sezonului.

Românii anulează vacanțele din Turcia

După un 2025 extrem de bun pentru turismul turcesc, anul 2026 vine cu provocări neașteptate. Conflictul din regiune, în special cel din Iran, a generat incertitudine și a influențat deciziile turiștilor care s-au orientat către alte destinații europene.

Românii, care în mod tradițional alegeau litoralul turcesc pentru vacanțele de primăvară și vară, au început să evite această destinație, preferând alternative considerate mai sigure.

Scăderea numărului de turiști este resimțită puternic în anumite zone, mai ales în estul și sud-estul țării, unde rezervările s-au redus drastic. Lipsa turiștilor străini, inclusiv a celor din Iran, care reprezentau un segment important, se reflectă deja în pierderi pentru hotelieri, agenții și comercianți locali.

Chiar dacă stațiuni populare precum Antalya, Bodrum sau Istanbul încă atrag vizitatori, semnele de încetinire încep să apară și aici. Specialiștii avertizează că, dacă situația geopolitică nu se stabilizează, declinul ar putea continua, iar turiștii europeni, inclusiv românii, se vor orienta către alte destinații.

În acest context, țări precum Grecia sau Spania devin tot mai căutate. Mulți turiști aleg să își redirecționeze vacanțele către zone percepute ca fiind mai sigure, ceea ce schimbă rapid dinamica pieței turistice.

CITEȘTE ȘI: Destinația unde românii pot sta o săptămână all inclusive cu doar 230 de euro. Orașul arată spectaculos

Joburi pe litoral plătite cu 8.000 de lei, dar fără doritori. Ce îi sperie pe români