Turiștii își anulează vacanțele în Turcia înainte de Paște. Ce i-a speriat în ultimele zile

De: Andreea Stăncescu 20/03/2026 | 20:25
Sărbătorile Pascale se apropie cu pași reprezi, iar tot mai mulți români au început să își reconsidere planurile de vacanță, iar Turcia, una dintre destinațiile preferate în ultimii ani, este printre cele mai afectate. Din cauza conflictului din Peninsula Arabă, multe persoane se îngrijorează pentru siguranța lor și preferă să aleagă alte destinații mai sigure.

Deși Turcia atrage milioane de turiști anual, se pare că în 2026 lucrurile vor fi mult mai diferite. Agențiile de turism vorbesc despre un val de anulări și reprogramări, pe fondul temerilor legate de contextul internațional, ceea ce a dus la o scădere vizibilă a cererii chiar înainte de startul sezonului.

Românii anulează vacanțele din Turcia

După un 2025 extrem de bun pentru turismul turcesc, anul 2026 vine cu provocări neașteptate. Conflictul din regiune, în special cel din Iran, a generat incertitudine și a influențat deciziile turiștilor care s-au orientat către alte destinații europene.

Românii, care în mod tradițional alegeau litoralul turcesc pentru vacanțele de primăvară și vară, au început să evite această destinație, preferând alternative considerate mai sigure.

Scăderea numărului de turiști este resimțită puternic în anumite zone, mai ales în estul și sud-estul țării, unde rezervările s-au redus drastic. Lipsa turiștilor străini, inclusiv a celor din Iran, care reprezentau un segment important, se reflectă deja în pierderi pentru hotelieri, agenții și comercianți locali.

Chiar dacă stațiuni populare precum Antalya, Bodrum sau Istanbul încă atrag vizitatori, semnele de încetinire încep să apară și aici. Specialiștii avertizează că, dacă situația geopolitică nu se stabilizează, declinul ar putea continua, iar turiștii europeni, inclusiv românii, se vor orienta către alte destinații.

În acest context, țări precum Grecia sau Spania devin tot mai căutate. Mulți turiști aleg să își redirecționeze vacanțele către zone percepute ca fiind mai sigure, ceea ce schimbă rapid dinamica pieței turistice.

CITEȘTE ȘI: Destinația unde românii pot sta o săptămână all inclusive cu doar 230 de euro. Orașul arată spectaculos

Joburi pe litoral plătite cu 8.000 de lei, dar fără doritori. Ce îi sperie pe români

Iți recomandăm
Cornel Luchian, de la Insula Iubirii, la un pas de moarte! Soțul Iustinei a vorbit despre coșmarul prin care a trecut: „Mi-au refăcut jumătate de față prin operații”
Știri
Cornel Luchian, de la Insula Iubirii, la un pas de moarte! Soțul Iustinei a vorbit despre coșmarul prin…
Schimbări la STB! Liniile care vor fi suspendate începând de sâmbătă
Știri
Schimbări la STB! Liniile care vor fi suspendate începând de sâmbătă
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren...
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a părăsit la 86 de ani
Gandul.ro
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți turiști
Adevarul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o...
Parteneri
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Click.ro
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă!...
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a părăsit la 86 de ani
Gandul.ro
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a părăsit la...
Cornel Luchian, de la Insula Iubirii, la un pas de moarte! Soțul Iustinei a vorbit despre coșmarul ...
Cornel Luchian, de la Insula Iubirii, la un pas de moarte! Soțul Iustinei a vorbit despre coșmarul prin care a trecut: „Mi-au refăcut jumătate de față prin operații”
Schimbări la STB! Liniile care vor fi suspendate începând de sâmbătă
Schimbări la STB! Liniile care vor fi suspendate începând de sâmbătă
Jorge a lansat aplicația care îți liniștește mintea după o zi grea. Soluția completă pentru stres ...
Jorge a lansat aplicația care îți liniștește mintea după o zi grea. Soluția completă pentru stres și anxietate
Lux dus dincolo de viață. Prețul unui sicriu Gucci sau Louis Vuitton te lasă fără cuvinte
Lux dus dincolo de viață. Prețul unui sicriu Gucci sau Louis Vuitton te lasă fără cuvinte
Cum a reușit Iulia Albu să slăbească 17 kilograme, fără dietă? Trucul care o ajută să își ...
Cum a reușit Iulia Albu să slăbească 17 kilograme, fără dietă? Trucul care o ajută să își mențină silueta
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Vezi toate știrile