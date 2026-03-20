Joburi pe litoral plătite cu 8.000 de lei, dar fără doritori. Ce îi sperie pe români

De: Andreea Stăncescu 20/03/2026 | 17:26
Ce locuri de muncă găsești pe litoral / Sursa foto: Pexels

Deși în România tot mai multe persoane spun că le este dificil să își găsească un loc de muncă stabil, pe litoral situația este complet diferită. Odată cu apropierea sezonului estival, angajatorii din stațiuni vin cu numeroase oferte atractive, unele dintre ele plătite chiar cu mii de lei, în încercarea de a acoperi deficitul de personal.

În același timp, la nivel general, piața muncii din România a devenit tot mai competitivă și imprevizibilă. Mulți candidați se confruntă cu dificultăți în găsirea unui job potrivit, fie din cauza cerințelor tot mai ridicate ale angajatorilor, fie din lipsa oportunităților stabile.

Locuri de muncă pe litoral

În prezent, pregătirile pentru deschiderea sezonului sunt în plină desfășurare, însă hotelierii se lovesc de o problemă majoră: lipsa angajaților. Deși există mii de locuri de muncă disponibile, de la personal în bucătărie până la poziții în servicii și recepție, mulți angajatori spun că le este tot mai greu să găsească oameni dispuși să lucreze.

Cele mai solicitate joburi rămân cele de bucătari, ospătari, cameriste și barmani. Salariile diferă în funcție de experiență și de locație, însă pot ajunge la sume consistente. De exemplu, un bucătar poate câștiga până la 8.000 de lei, o cameristă în jur de 5.500 de lei, un barman aproximativ 5.000 de lei, iar un ospătar pornește de la circa 4.500 de lei, la care se adaugă bacșișurile, uneori consistente în plin sezon.

Pentru pozițiile care nu necesită calificare, veniturile sunt mai reduse, însă sunt compensate de alte avantaje importante. Angajatorii oferă adesea cazare, mese gratuite și bonusuri în funcție de performanță, ceea ce face ca aceste locuri de muncă să fie atractive pentru mulți.

Chiar și în aceste condiții, deficitul de personal rămâne o provocare serioasă pentru industria ospitalității de pe litoral. În prag de sezon, patronii se confruntă cu aceeași problemă ca în anii trecuți: multe posturi disponibile, dar prea puțini candidați dispuși să le ocupe.

 

CITEȘTE ȘI: Asigurarea de șomaj în 2026. Suma pe care o poți primi dacă ești concediat

Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte. Vecinii pot suna la poliție

Iți recomandăm
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
Altceva Podcast
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
Chiftele de post din Mega Image România. Din ce sunt făcute, de fapt
Știri
Chiftele de post din Mega Image România. Din ce sunt făcute, de fapt
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren...
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară sub escorta poliției
Gandul.ro
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară sub escorta...
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți turiști
Adevarul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin...
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea Ormuz: Fără SUA, Alianța e un tigru de hârtie
Digi24
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea...
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Parteneri
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Click.ro
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă!...
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
Digi 24
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară sub escorta poliției
Gandul.ro
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară sub escorta poliției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apartamente și mașini mai ieftine direct de la ANAF. Cum funcționează noua platformă
Apartamente și mașini mai ieftine direct de la ANAF. Cum funcționează noua platformă
Dani Mocanu și Nando vor fi închiși la secția de protejați, după perioada de carantină. La ce ...
Dani Mocanu și Nando vor fi închiși la secția de protejați, după perioada de carantină. La ce penitenciar își vor executa pedeapsa manelistul și fratele lui
Frica tot mai mare a românilor înainte de pensionare. Ce bani vor primi, de fapt
Frica tot mai mare a românilor înainte de pensionare. Ce bani vor primi, de fapt
Concediată pentru un detergent de 3 euro după 30 de ani de muncă. Suma primită ca despăgubire
Concediată pentru un detergent de 3 euro după 30 de ani de muncă. Suma primită ca despăgubire
PPC, fostul Enel, mesaj pentru milioane de clienți din România. Schimbarea care îi vizează pe toți
PPC, fostul Enel, mesaj pentru milioane de clienți din România. Schimbarea care îi vizează pe toți
Vești proaste pentru români! Aceste alimente vor fi mai scumpe până la finalul anului
Vești proaste pentru români! Aceste alimente vor fi mai scumpe până la finalul anului
Vezi toate știrile