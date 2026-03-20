Joburi pe litoral plătite cu 8.000 de lei, dar fără doritori. Ce îi sperie pe români

Deși în România tot mai multe persoane spun că le este dificil să își găsească un loc de muncă stabil, pe litoral situația este complet diferită. Odată cu apropierea sezonului estival, angajatorii din stațiuni vin cu numeroase oferte atractive, unele dintre ele plătite chiar cu mii de lei, în încercarea de a acoperi deficitul de personal.



În același timp, la nivel general, piața muncii din România a devenit tot mai competitivă și imprevizibilă. Mulți candidați se confruntă cu dificultăți în găsirea unui job potrivit, fie din cauza cerințelor tot mai ridicate ale angajatorilor, fie din lipsa oportunităților stabile.

Locuri de muncă pe litoral

În prezent, pregătirile pentru deschiderea sezonului sunt în plină desfășurare, însă hotelierii se lovesc de o problemă majoră: lipsa angajaților. Deși există mii de locuri de muncă disponibile, de la personal în bucătărie până la poziții în servicii și recepție, mulți angajatori spun că le este tot mai greu să găsească oameni dispuși să lucreze.

Cele mai solicitate joburi rămân cele de bucătari, ospătari, cameriste și barmani. Salariile diferă în funcție de experiență și de locație, însă pot ajunge la sume consistente. De exemplu, un bucătar poate câștiga până la 8.000 de lei, o cameristă în jur de 5.500 de lei, un barman aproximativ 5.000 de lei, iar un ospătar pornește de la circa 4.500 de lei, la care se adaugă bacșișurile, uneori consistente în plin sezon.

Pentru pozițiile care nu necesită calificare, veniturile sunt mai reduse, însă sunt compensate de alte avantaje importante. Angajatorii oferă adesea cazare, mese gratuite și bonusuri în funcție de performanță, ceea ce face ca aceste locuri de muncă să fie atractive pentru mulți.

Chiar și în aceste condiții, deficitul de personal rămâne o provocare serioasă pentru industria ospitalității de pe litoral. În prag de sezon, patronii se confruntă cu aceeași problemă ca în anii trecuți: multe posturi disponibile, dar prea puțini candidați dispuși să le ocupe.

