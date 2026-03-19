Asigurarea de șomaj în 2026. Suma pe care o poți primi dacă ești concediat

De: Elisa Tîrgovățu 19/03/2026 | 16:33
Trăim într-o perioadă marcată de incertitudini economice. Astfel, tot mai mulți români devin conștienți de importanța unei plase de siguranță financiară. În acest context, polițele de asigurare care acoperă ratele lunare în cazul pierderii locului de muncă încep să câștige popularitate. Aceste produse sunt oferite fie de companiile de asigurare, fie de bănci, de cele mai multe ori ca servicii atașate creditelor de consum sau ipotecare.

Scopul principal al acestor polițe este de a proteja beneficiarii în situații dificile, cum ar fi concedierea involuntară. Cu alte cuvinte, dacă o persoană își pierde locul de muncă fără să fie din vina sa, asigurarea poate acoperi ratele lunare sau poate oferi o indemnizație fixă pentru o perioadă determinată. Astfel, presiunea financiară este redusă. Persoana afectată are timp să își caute un nou loc de muncă fără stres suplimentar.

Cu toate acestea, există anumite condiții care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceste polițe. De exemplu, concedierea trebuie să fie justificată și să nu fie rezultatul unei abateri disciplinare sau al unei demisii voluntare. De asemenea, unele polițe impun o perioadă minimă de angajare înainte de activarea beneficiilor sau un interval de așteptare după semnarea contractului.

Indemnizație de până la 3.000 de lei

Costurile pentru astfel de asigurări sunt relativ accesibile. Ele variaz[ între 15 și 45 de lei pe lună, în funcție de acoperire și de suma asigurată. În schimb, beneficiile pot fi semnificative: indemnizațiile lunare pot ajunge la 1.500, 2.000 sau chiar 3.000 de lei, oferite pe o perioadă de câteva luni după pierderea locului de muncă.

Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că nevoia de protecție financiară este în creștere în România, pe fondul unei vulnerabilități economice ridicate. Într-un mediu instabil, astfel de soluții pot reprezenta un sprijin real pentru menținerea echilibrului financiar și pentru evitarea acumulării de datorii în momente critice.

