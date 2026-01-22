Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația

Dacă ai rămas fără job sau nu ți-ai găsit un serviciu la finalizarea studiilor, șomajul poate fi pentru tine singura soluție. Nu ai nevoie de multe acte ca să depui dosarul, doar de ceva răbdare. Șomajul nu se acordă dacă ai demisionat sau ai fost concediat disciplinar.

Persoanele aflate în șomaj trebuie să fie înregistrate la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) și să îndeplinească anumite condiții pentru a putea beneficia de indemnizație. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să realizeze venituri din alte surse.

Cum se calculează șomajul în 2026?

Absolvenții instituțiilor de învățământ pot beneficia de acești bani dacă se înregistrează la AJOFM în termenul legal de la finalizarea studiilor și nu au un loc de muncă. În acest caz, indemnizația se acordă pentru o perioadă de 6 luni. La cei care au fost angajați, durata variază în funcție de vechimea în muncă, fiind cuprinsă între 6 și 12 luni. Valoarea se calculează în funcție de indicatorii sociali și de veniturile realizate anterior.

Acte necesare pentru dosarul de șomaj

Cerere-tip;

Actul de identitate (în original);

Certificat de nastere si casatorie (copie si original);

Actele de studii și de calificare (în original, dar și în copie);

Declarație pe proprie răspundere că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă (model);

Actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să reiasă că nu realizezi venituri sau că realizezi din activități monitorizate legal, dar suma rezultată în urma acestora nu depășește valoarea indicatorului social de referinta (ISR) – 660 de lei;

Cartea de muncă în original și copie;

Dispoziţie (decizie) eliberată de la ultimul loc de muncă, din care să rezulte data şi motivul încetării raportului de muncă sau de serviciu;

Adeverinţă că s-au plătit contribuţiile la fondul asigurărilor de şomaj, obţinută de la ultimul loc de muncă; dosar plic.

În temeiul art.5 pct.VII din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de şomaj este o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă.

Cât se plătește șomajul

Suma primită de persoanele aflate în această situație depinde de ISR – Indicele Social de Referință și stagiul de cotizare, astfel:

Valoarea ISR (adică 660 de lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

Valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

-3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;

-5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;

-7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;

-10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

Persoana aflată în șomaj trebuie:

• să se prezinte periodic la AJOFM;

• să participe la cursuri de formare profesională, dacă i se oferă;

• să accepte un loc de muncă potrivit pregătirii;

• să anunțe orice schimbare (angajare, venituri, mutare).

Nerespectarea acestor obligații poate duce la pierderea indemnizației.

