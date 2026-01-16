Domeniul în care oamenii rămân fără job. Val de concedieri în 2026

Criza a lovit din plin domeniul privat. Concedierile sunt la ordinea zilei, oamenii sunt disperați, iar haosul s-a instaurat în toate domeniile de activitate. De la Azomureş, peste 600 de angajaţi au fost anunţaţi că intră în şomaj tehnic, iar alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol. Recent, producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc. a anunțat închiderea fabricii din Ploiești și disponibilizarea angajaților.

Adient este prezent în România din anul 2000 și are peste 5.800 de angajați la nivel național, în cele șase unități de producție în Jimbolia, Craiova, Poiana Lacului, Bradu, Ploiești și Pitești. 1.010 oameni încep acum goana după un alt job, iar acesta pare să fie doar începutul.

„Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni. Probabil nu mai prezint garanție că aș putea să fiu operator producție și am și o vârstă. Am fost la câteva interviuri. Nu înțeleg. M-am descurcat 10 ani ca team leader și nu mă descurc acum operator”, spune o femeie rămasă fără loc de muncă.

În situația ei sunt, însă, mulți alții. Oamenii nu își mai găsesc liniștea de la începutul anului. Mulți și-au pierdut locul de muncă, dar taxele continuă să îi sufoce. Companiile care activează în domeniul auto dau faliment, fabricile de mobilă își trimit angajații acasă. Probleme sunt și în IT, unde cândva soarele strălucea din plin. Acum posturile sunt tot mai puține și nu sunt plătite excelent.

Combinatul Azomureș a trimis în șomaj tehnic 600 de angajați

Combinatul Azomureș trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Și povestea nu se oprește aici, deoarece alți 1500 de oameni trăiesc cu sabia deasupra capului. Pentru această situație, ei dau vina pe Romgaz, care își anunțase încă din noiembrie intenția de a prelua combinatul.

„Suntem acum în situația în care am anunțat aproximativ 600 de colegi, mai exact 620, că din 19 ianuarie sunt plasați în șomaj tehnic. De asemenea, în aceste zile au avut loc discuții cu reprezentanții firmelor contractuale, cei care asigură servicii de mentenanță pe platformă, pentru suspendarea sau reducerea semnificativă a contractelor. Aici vorbim deja de aproximativ alți 1500 de lucrători”, a declarat Ovidiu Maior, purtător de cuvânt Azomureș.

Președintele sindicatului speră într-o soluție. El nu își poate imagina cum se vor descurca acești oameni cu facturile în plină iarnă.

„E momentul foarte dificil, în prag de iarnă, cheltuieli, consumuri mari, impozite mărite. Să sperăm că se vor găsi soluții”, spune Emil Almășan, președinte sindicat Azomureș.

