Iluzie optică virală | Găsiți șoarecele ascuns printre animalele din această imagine!

Ne apropiem de weekend, dar asta nu înseamnă că mintea trebuie să ia pauză. Din contră, e momentul perfect pentru un mic antrenament mental, iar CANCAN.RO le propune cititorilor un exercițiu rapid și distractiv de logică. Tot ce trebuie să faci este să îți testezi atenția și agilitatea gândirii.

Dacă îți plac provocările pentru creier, această iluzie optică este exact ce îți trebuie. Iluziile optice nu sunt doar puzzle-uri distractive de pe internet, deoarece sunt studiate de psihologi și neurocercetători pentru a înțelege cum procesează creierul uman informațiile vizuale. Ceea ce le face atât de interesante este faptul că evidențiază diferența dintre ceea ce văd ochii noștri și ceea ce interpretează creierul.

Iar provocarea de astăzi este una care a pus în dificultate oameni din întreaga lume. Privește cu atenție imaginea de mai jos. La prima vedere, pare o scenă veselă și colorată, plină de animale drăguțe și copaci, fără nimic neobișnuit. Dar privește din nou.

Undeva în această imagine aglomerată, un șoricel se ascunde la vedere. A fost camuflat cu grijă în scenă, integrându-se atât de bine în împrejurimi încât majoritatea oamenilor îl ratează complet la prima vedere.

Provocarea ta este să găsești acel șoricel într-un interval de timp de 19 secunde. Poți să accepți această provocare? Pornește cronometrul și începe căutarea.

Iluzie optică: găsește șoricelul ascuns în 19 secunde

Ai reușit să găsești șoricelul ascuns? Dacă nu, nu-ți face griji, iată câteva sfaturi care te pot ajuta să-l găsești:

Nu scana întreaga imagine dintr-o singură privire. În schimb, împarte-o în secțiuni și analizează fiecare parte cu atenție.

Caută forme care par ușor deplasate — poate o curbă, o ureche sau o coadă care nu se potrivește perfect cu animalele pe care le poți identifica clar. Încearcă să te uiți mai întâi la marginile imaginii și apoi să te deplasezi spre interior.

Dacă încă îți este greu să-l găsești, încearcă să mărești diferite zone ale imaginii.

Nu-ți face griji, nu ești singurul dacă nu poți găsi șoricelul ascuns. Acest șoricel ascuns i-a pus în dificultate pe mulți oameni online din cauza modului în care a fost integrat atât de ingenios în scenă.

Acesta este exact ceea ce psihologii numesc atenție selectivă, unde creierul tău se concentrează pe elementele cele mai evidente ale unei imagini și le ignoră pe celelalte. Iluziile optice ca aceasta sunt o modalitate excelentă de a te antrena să încetinești ritmul și să observi mai atent.

Derulează înapoi în partea de sus și mai încearcă o dată înainte să verifici răspunsul de mai jos.

Rezolvare

Dacă ai găsit șoricelul rapid, acest lucru sugerează că ai o atenție vizuală puternică și bune abilități de recunoaștere a tiparelor, adică abilități asociate cu o observație mai ascuțită în viața de zi cu zi.

CITEȘTE: Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 9 = 6, mutând un singur băț

Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?