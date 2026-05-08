Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 9 = 6, mutând un singur băț

Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 9 = 6, mutând un singur băț

De: Alina Drăgan 08/05/2026 | 09:16
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 9 = 6, mutând un singur băț

Este momentul să ne antrenăm puțin mintea, iar pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere lucrurile par simple, este nevoie de ceva mai multă atenție și puțină inspirație pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu care multora le dă bătăi de cap. Și timpul în care rezolvi testul este important, doar geniile o pot face în numai câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test IQ cu chibrituri

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică de clasele primare, dar care poate să dea ceva bătăi de cap. În esență, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 9 + 9 = 6.

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

Pentru a corecta egalitatea, tot ce trebuie să faci este să iei primul bățul de chibrit așezat vertical din componența cifrei 9 și să îl muți în fața, în poziție orizontală. Astfel, cifra 9 devine cifra 3. Iar egalitatea devine corectă: -3 + 9 = 6.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

CITEȘTE ȘI:

Test de logică exclusiv pentru genii | Câte animale sunt, în total, în această imagine?

TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 farfurii și vei afla ce spun psihologii despre felul tău de a gândi
Teste IQ
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 farfurii și vei afla ce spun psihologii despre felul tău…
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 10 + 15 = 3
Teste IQ
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 10 + 15 = 3
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Mediafax
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc și te împing la excese
Adevarul
Mâncărurile demențiale ale sașilor transilvăneni, rămase moștenire în Ardeal. Rețetele care te uimesc...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Mediafax
Germania, motorul economiei europene, se îndreaptă spre regres economic
Parteneri
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România....
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
Promotor.ro
Accident cu motocultor în 2026. Cine plătește daunele, șoferul vinovat sau proprietarul utilajului agricol?
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de...
ULTIMA ORĂ
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații ...
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru ...
Francesca și Cristian de la Insula iubirii 2025 au făcut anunțul fericit: vor deveni părinți pentru prima dată
Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie
Un elev din Constanța a fost găsit mort. Adolescentul a făcut un gest neînțeles, înainte de tragedie
Cum plătești taxa de pod Giurgiu-Ruse online. Șoferii nu mai trebuie să stea la cozi spre Bulgaria ...
Cum plătești taxa de pod Giurgiu-Ruse online. Șoferii nu mai trebuie să stea la cozi spre Bulgaria și Grecia
Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026
Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026
Motivul bizar pentru care părinții Vlăduței Lupău nu se mândresc cu ea: ”Mi s-ar părea dubios”
Motivul bizar pentru care părinții Vlăduței Lupău nu se mândresc cu ea: ”Mi s-ar părea dubios”
Vezi toate știrile