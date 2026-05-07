Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți întreci limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ interesant. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu este să rezolvi exercițiul în maximum 21 de secunde.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se regăsesc și la un click distanță sub mai multe forme, precum puzzle-uri, iluzii optice, cuvinte sau numere lipsă, dar și imagini ce par identice care ascund, de fapt, diferențe. Pe lângă rolul principal pe care îl au, astfel de teste îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, spontaneitatea și nu numai, însă într-un mod distractiv. Pe lângă asta, rezolvând adesea exerciții de acest tip, pe termen lung vei observa că mintea devine mai ageră. Ce trebuie să faci este să fii atent și să privești cu atenție.

TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!

Ziua de joi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste IQ simple care îți testează spontaneitatea. Pentru a rezolva acest test trebuie să te uiți cu atenție și să identifici cele trei deosebiri. Deși pare simplu, o clipă de neatenție te poate deconcentra și ai putea întâmpina dificultăți. Ai la dispoziție 21 de secunde. Doar adevăratele genii pot găsi diferențele într-un timp atât de scurt. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești toate cele trei diferențe: Felicitări! Cei care au întâmpinat dificultăți, CANCAN.RO le va da rezolvarea. Așadar, deosebirile dintre cele două imagini sunt următoarele: prima este la băscuța băiatului. În imaginea din stânga are o altă formă față de cea din dreapta. A doua diferență este la lăbuțele pisicii, iar ultima este la tobă și asta pentru că în poza din stânga, în partea de jos a instrumentului există și culoarea galbenă, iar în dreapta nu.

Dacă te-ai întrebat ce sunt testele IQ, ei bine se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

