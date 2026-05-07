Acasă » Știri » 400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027

De: Denisa Crăciun 07/05/2026 | 08:00
Mai puține pensii pentru români

Guvernul Bolojan a căzut. Pentru unii asta înseamnă mai multe beneficii, iar pentru alții vești proaste. Cele mai puțin plăcute sunt pentru pensionari și asta pentru că urmează o perioadă îndelungată de instabilitate. Indexarea pensilor de la data de 1 ianuarie 2027, ar putea deveni greu de îndeplinit, mai ales că suma de 12.000.000.000 nu o va putea oferi nimeni.

Contextul politic actual în care ne aflăm are atât părți bune, cât și părți mai puțin bune. Pensionarii ar avea cel mai mult de suferit din cauza instabilității din Guvern. Formarea unui nou Guvern este destul de complicată în această perioadă, așadar indexarea ar putea fi un punct imposibil de atins. Pentru indexarea pensilor de anul viitor, Guvernul are nevoie de 12.000.000.000, sumă dificil de obținut.

Mai puțini bani pentru pensionari din 2027

Guvernul care tocmai a căzut are efecte imediate. Anul viitor, pensiile ar fi trebuit indexate, însă fără o conducere la Palatul Victoria, acest lucru este imposibil, deoarece suma de care are nevoie România pentru indexare nu va fi disponibilă. Analistul Victor Negrescu a explicat că bugetul țării noastre se confruntă cu o gaură uriașă, iar de aceea avem nevoie de împrumuturi semnificative.

Indiferent cine va veni la Palatul Victoria, va trebui ca anul viitor să înghețe pensii și salarii. Pentru că gaura la buget e atât de mare încât noi trăim din împrumuturi, în medie de 1.000.000.000 euro pe săptămână, pentru a avea cum să achităm toate facturile lipsei de responsabilitate din ultimii ani, a spus Victor Negrescu.

În plus, o analiză arată că în anul 2025, pensionarii trebuiau să primească cu 10 lei mai mult lunar. Indexarea nu a avut loc, astfel s-au înregistrat pierderi totale de 4.300 de lei. Anul acesta situația este similară. Mai concret, pensile trebuiau să crească cu 7 lei. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, în decursul acestui an, pensionarii români au pierdut sau vor pierde în medie lunar 221 de lei, iar în total suma pierdută ar fi de 2.600 de lei. Scenariul pentru anul viitor arată și mai îngrijorător. Românii ar putea avea cu 400 de lei mai puțin pe lună. Totalul pierderilor ar fi de 4.800 de lei. Un alt aspect de luat în calcul este că există riscul ca pensiile și salariile să nu fie plătite.

