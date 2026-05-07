Acasă » Știri » Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București și în celelalte orașe din România

Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București și în celelalte orașe din România

De: Elisa Tîrgovățu 07/05/2026 | 08:04
Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București și în celelalte orașe din România
Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București și în celelalte orașe din România / Sursa foto: Accuweather

Meteorologii de la Accuweather au emis o prognoză surprinzătoare pentru vara anului 2026. După mai mulți ani în care România s-a confruntat cu episoade severe de caniculă și temperaturi sufocante încă din luna iunie, vara care urmează pare să fie complet diferită.

Potrivit estimărilor actuale, în București și în multe alte orașe din țară nu sunt anunțate valuri extreme de căldură. Temperaturile vor rămâne, în mare parte, la valori considerate normale pentru sezon.

Cum va fi vremea în această vară

Conform datelor publicate de Accuweather, luna iunie 2026 va debuta cu temperaturi moderate în Capitală. Maximele vor oscila, în general, între 23 și 29 de grade Celsius. De altfel, nopțile vor fi chiar răcoroase pentru perioada verii, cu minime cuprinse între 12 și 17 grade. În prima parte a lunii sunt prognozate și episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi și furtuni de scurtă durată.

Potrivit ultimelor date transmise de meteorologi, prima zi în care Capitala va atinge pragul de 30 de grade Celsius este estimată abia spre finalul lunii iunie, în jurul datei de 25 iunie. Specialiștii spun că este un contrast evident față de ultimii ani, când temperaturile caniculare apăreau încă din luna mai sau la început de iunie.

Sursa foto: Accuweather

În mod neașteptat, nici luna iulie nu pare să aducă temperaturi extreme. Datele din prognoza extinsă indică maxime cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius în București, cu numeroase zile parțial însorite și perioade cu furtuni de vară. Pragul de 35 de grade, considerat specific caniculei severe, nu apare momentan în estimările Accuweather pentru Capitală.

Sursa foto: Accuweather

Pe de altă parte, meteorologii atrag atenția că prognozele pe termen lung pot suferi modificări importante pe măsură ce ne apropiem de sezonul estival. Chiar și așa, primele estimări arată că vara lui 2026 ar putea fi una dintre cele mai „blânde” din ultimii ani, după perioade în care România a fost lovită constant de valuri de caniculă și temperaturi record.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 7 mai 2026. Temperaturi de vară și și descărcări electrice în România! Cum va fi în București, Cluj și Constanța

Vremea se schimbă radical la final de săptămână! Precipitații abundente, furtuni și grindină

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Știri
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Știri
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a evadat din închisoare. Fiica vitregă trăia un coșmar
Gandul.ro
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă a devenit virală
Mediafax
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
Click.ro
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a evadat din închisoare. Fiica vitregă trăia un coșmar
Gandul.ro
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bucuria titlului s-a transformat în lacrimi la Inter Milan! Clubul și-a pierdut una dintre marile legende
Bucuria titlului s-a transformat în lacrimi la Inter Milan! Clubul și-a pierdut una dintre marile legende
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds? Gestul observat imediat la Met Gala 2026
Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds? Gestul observat imediat la Met Gala 2026
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie ...
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cum cureți corect podelele din lemn primăvara. Cele două ingrediente din bucătărie care salvează ...
Cum cureți corect podelele din lemn primăvara. Cele două ingrediente din bucătărie care salvează situația
Ce mai face artistul care a scris istorie la Cenaclul Flacăra? Adună și azi mii de oameni în mijlocul ...
Ce mai face artistul care a scris istorie la Cenaclul Flacăra? Adună și azi mii de oameni în mijlocul naturii
Vezi toate știrile