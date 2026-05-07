Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București și în celelalte orașe din România

Meteorologii de la Accuweather au emis o prognoză surprinzătoare pentru vara anului 2026. După mai mulți ani în care România s-a confruntat cu episoade severe de caniculă și temperaturi sufocante încă din luna iunie, vara care urmează pare să fie complet diferită.

Potrivit estimărilor actuale, în București și în multe alte orașe din țară nu sunt anunțate valuri extreme de căldură. Temperaturile vor rămâne, în mare parte, la valori considerate normale pentru sezon.

Cum va fi vremea în această vară

Conform datelor publicate de Accuweather, luna iunie 2026 va debuta cu temperaturi moderate în Capitală. Maximele vor oscila, în general, între 23 și 29 de grade Celsius. De altfel, nopțile vor fi chiar răcoroase pentru perioada verii, cu minime cuprinse între 12 și 17 grade. În prima parte a lunii sunt prognozate și episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi și furtuni de scurtă durată.

Potrivit ultimelor date transmise de meteorologi, prima zi în care Capitala va atinge pragul de 30 de grade Celsius este estimată abia spre finalul lunii iunie, în jurul datei de 25 iunie. Specialiștii spun că este un contrast evident față de ultimii ani, când temperaturile caniculare apăreau încă din luna mai sau la început de iunie.

În mod neașteptat, nici luna iulie nu pare să aducă temperaturi extreme. Datele din prognoza extinsă indică maxime cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius în București, cu numeroase zile parțial însorite și perioade cu furtuni de vară. Pragul de 35 de grade, considerat specific caniculei severe, nu apare momentan în estimările Accuweather pentru Capitală.

Pe de altă parte, meteorologii atrag atenția că prognozele pe termen lung pot suferi modificări importante pe măsură ce ne apropiem de sezonul estival. Chiar și așa, primele estimări arată că vara lui 2026 ar putea fi una dintre cele mai „blânde” din ultimii ani, după perioade în care România a fost lovită constant de valuri de caniculă și temperaturi record.

