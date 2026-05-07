Pactul făcut de Călin Donca, ex-Survivor, cu soția lui. Cum rezistă căsnicia lor de 18 ani

De: Denisa Crăciun 07/05/2026 | 08:54
Pactul făcut de Călin Donca și soția sa / sursă foto: Instagram

Călin Donca și soția sa sunt împreună de 18 ani. Fostul concurent de la Survivor a vorbit deschis despre căsnicie și a făcut dezvăluiri uluitoare. Bărbatul a povestit despre pactul pe care l-a făcut cu ea, dar și despre cum reușesc să mențină o relație atât de îndelungată.

Călin Donca a participat la emisiunea Survivor România, acolo unde și-a arătat calitățile de luptător și stabilitate. Cea din urmă calitate, fiind prezentă în căsnicia sa timp de 18 ani. El și soția lui formează unul dintre cele mai longevive cupluri și au trecut prin tot felul de momente, fie ele bune sau mai puțin bune. Aceștia au rămas împreună indiferent de contextul în care viața i-a adus.

Ce pact a făcut Călin Donca cu soția sa

Fostul concurent de la Survivor este foarte activ pe rețelele de socializare. Acolo postează constant în diferite ipostaze, iar recent, o imagine cu el și soția lui a pornit o discuție plină de emoție. El a vorbit despre înțelegerea pe care a făcut-o cu partenera sa de viață. Un internaut i-a complimentat soția, iar Călin a ținut să îi mulțumească și să împărtășească fanilor faptul că îi este alături și la bine și la rău, pentru că acesta a fost pactul de la începutul relației, mai exact încă de acum 18 ani.

Mulțumesc frumos, este aici cu mine, împărțim munca și la bine și la rău, așa a fost înțelegerea. Acum câți ani ne-am înțeles?, a întrebat Călin Donca.

18 ani, a răspuns soția sa.

În plus, el a continuat discuția cu mândrie despre relația îndelungată pe care o are cu ea. Milionarul a mărturisit care este secretul căsniciei lor și i-a sfătuit pe urmăritorii săi să nu caute perfecțiunea în relații și asta pentru că și între ei au existat certuri, dar au mers mai departe împreună, indiferent de situație.

Vedeți, cu asta mă laud! Mulți vă lăudați cu aia, aia… Noi ne lăudăm că de 18 ani am găsit soluții ca să stăm împreună, deși am avut și noi ale noastre. Să nu credeți că nu am avut certuri. Au fost, dar am mers mai departe și la bine, și la rău, și am înțeles că nimeni nu e perfect. Nu căutați perfecțiunea, că nu există. Cu oricine ai începe, tot acolo veți ajunge. Eu zic să promovăm relațiile de lungă durată, pentru că doar așa putem avea stabilitate și bucurie, a mai adăugat Călin în mediul online.

