Călin Donca, deranjat că Dorian Popa s-a căsătorit atât de repede cu Andreea: ”Nu e un exemplu pentru tineri”

Călin Donca și-a exprimat direct părerea în emisiunea Dan Capatos Show despre căsătoria rapidă dintre Dorian Popa și partenera sa, Andreea, considerând că modul în care artistul a gestionat relațiile din ultimii ani nu reprezintă, în opinia lui, un exemplu potrivit pentru tineri.

Antreprenorul a vorbit deschis despre contrastul dintre lunga relație a lui Dorian cu fosta iubită, Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, și decizia de a se căsători în timp scurt cu actuala parteneră.

Călin Donca, deranjat că Dorian Popa s-a căsătorit atât de repede cu Andreea

Călin Donca a declarat:

“Dorian nu este un exemplu. El a fost cu o fată 12 ani, 14 ani, sau cât a fost. Tu nu poți să stai cu cineva 12 ani, să nu te căsătoreşti cu fata respectivă, care din punctul meu de vedere era de nota 10. De fiecare dată când mergeam la el acasă, o vedeam că muncește, era foarte harnică, era drăguță, este drăguță, adică e o fată frumoasă. Și stai 12 ani cu ea, sau cât a stat, oricum destul de mult, iar după aia tu realizezi că de fapt ție nu îți mai place de ea, și îți iei alta nouă cu care te și căsătorești în timp record. Ăsta nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi. Mie îmi pare rău, îi spuneam soției că am stat cu ea trei ani înainte să o cer de nevastă. Trebuia să stau doi ani, un an. Dar el stă 12 ani, după 12 ani o las pe fata aia, îmi spui și mie, la vârsta pe care a ajuns fata respectivă. E mult mai greu să-și găsească un bărbat calitativ de 20-25 de ani ca și în urmă cu ceva timp, că tot ce-i bun se ia de pe piață. Adică nu este un gest frumos să stai cu o fată 12-14 ani după care te căsătorești în mod…”

În replică, Dan Capatos a subliniat că oamenii nu pot rămâne într-o relație doar din milă sau din teama că partenerul nu își va găsi pe altcineva.

“Pe de altă parte nu stai într-o relație doar de mila partenerului, domne, nu-și mai găsește ăsta ceva. Și sunt o mulțime de alte familii care divorțează după 15, după 20 și apoi își refac oamenii viețile.”

”Nu e un exemplu pentru tineri”

Donca a fost de acord cu ideea divorțului ca realitate socială, dar a insistat că problema sa este legată de mesajul transmis publicului tânăr. El a continuat:

“Eu mă referam la aspectul din ceea ce eu simt de partea de online. Da, și el este un exemplu de conduită. E un tipar de om. Dar din păcate vedem foarte mulți de genul acesta și foarte puțini familiști reali.”

În opinia lui, influencerii ar trebui să promoveze stabilitatea, familia și responsabilitatea, mai ales atunci când vorbesc despre credință sau valori morale. Călin Donca a încheiat spunând că își dorește să arate în mediul online că fericirea poate exista într-o familie numeroasă și stabilă.

“Și dacă ar vedea mai multă lume familii de acest gen, ca și familia noastră, atunci poate le-ar face poftă și ar avea mai mulți tineri ca să-și cădească o familie, să fie fericiți prin familie, nu doar prin distracții, chefuieli și tot felul de lucruri care sunt vremelnice. Eu asta simt.”

CITEŞTE ŞI: Ținuta bizară aleasă de Dorian Popa la petrecerea de nuntă. Nici soția nu a avut o rochie obișnuită

Locația de vis unde Dorian Popa și Andreea au făcut petrecerea de nuntă. Mirii au avut parte de un decor de poveste