Călin Donca, deranjat că Dorian Popa s-a căsătorit atât de repede cu Andreea: "Nu e un exemplu pentru tineri"

De: David Ioan 27/04/2026 | 11:09
Călin Donca și-a exprimat direct părerea în emisiunea Dan Capatos Show despre căsătoria rapidă dintre Dorian Popa și partenera sa, Andreea, considerând că modul în care artistul a gestionat relațiile din ultimii ani nu reprezintă, în opinia lui, un exemplu potrivit pentru tineri.

Antreprenorul a vorbit deschis despre contrastul dintre lunga relație a lui Dorian cu fosta iubită, Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, și decizia de a se căsători în timp scurt cu actuala parteneră.

Călin Donca a declarat:

“Dorian nu este un exemplu. El a fost cu o fată 12 ani, 14 ani, sau cât a fost. Tu nu poți să stai cu cineva 12 ani, să nu te căsătoreşti cu fata respectivă, care din punctul meu de vedere era de nota 10. De fiecare dată când mergeam la el acasă, o vedeam că muncește, era foarte harnică, era drăguță, este drăguță, adică e o fată frumoasă. Și stai 12 ani cu ea, sau cât a stat, oricum destul de mult, iar după aia tu realizezi că de fapt ție nu îți mai place de ea, și îți iei alta nouă cu care te și căsătorești în timp record. Ăsta nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi. Mie îmi pare rău, îi spuneam soției că am stat cu ea trei ani înainte să o cer de nevastă. Trebuia să stau doi ani, un an. Dar el stă 12 ani, după 12 ani o las pe fata aia, îmi spui și mie, la vârsta pe care a ajuns fata respectivă. E mult mai greu să-și găsească un bărbat calitativ de 20-25 de ani ca și în urmă cu ceva timp, că tot ce-i bun se ia de pe piață. Adică nu este un gest frumos să stai cu o fată 12-14 ani după care te căsătorești în mod…”

În replică, Dan Capatos a subliniat că oamenii nu pot rămâne într-o relație doar din milă sau din teama că partenerul nu își va găsi pe altcineva.

“Pe de altă parte nu stai într-o relație doar de mila partenerului, domne, nu-și mai găsește ăsta ceva. Și sunt o mulțime de alte familii care divorțează după 15, după 20 și apoi își refac oamenii viețile.”

Donca a fost de acord cu ideea divorțului ca realitate socială, dar a insistat că problema sa este legată de mesajul transmis publicului tânăr. El a continuat:

“Eu mă referam la aspectul din ceea ce eu simt de partea de online. Da, și el este un exemplu de conduită. E un tipar de om. Dar din păcate vedem foarte mulți de genul acesta și foarte puțini familiști reali.”

În opinia lui, influencerii ar trebui să promoveze stabilitatea, familia și responsabilitatea, mai ales atunci când vorbesc despre credință sau valori morale. Călin Donca a încheiat spunând că își dorește să arate în mediul online că fericirea poate exista într-o familie numeroasă și stabilă.

“Și dacă ar vedea mai multă lume familii de acest gen, ca și familia noastră, atunci poate le-ar face poftă și ar avea mai mulți tineri ca să-și cădească o familie, să fie fericiți prin familie, nu doar prin distracții, chefuieli și tot felul de lucruri care sunt vremelnice. Eu asta simt.”

CITEŞTE ŞI: Ținuta bizară aleasă de Dorian Popa la petrecerea de nuntă. Nici soția nu a avut o rochie obișnuită

Locația de vis unde Dorian Popa și Andreea au făcut petrecerea de nuntă. Mirii au avut parte de un decor de poveste

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Știri
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile tulburătoare ale soțului
Știri
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile…
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Gandul.ro
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este...
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de...
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în timpul slujbei
Adevarul
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în...
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie...
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Parteneri
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei
Digi 24
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil...
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise...
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride ieftine în România 2026
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride ieftine în România 2026
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
go4it.ro
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Gandul.ro
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Cine este bărbatul suspectat că a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Are 31 ...
Cine este bărbatul suspectat că a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Are 31 de ani
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. ...
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile tulburătoare ale soțului
Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: ...
Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: „Eu vreau doar să fac dreptate”
Ruxandra Luca, prima reacție după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce spune despre episodul ...
Ruxandra Luca, prima reacție după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce spune despre episodul din benzinărie
Sfârșit tragic pentru Klaudia, o influenceriță de 32 de ani! A fost călcată cu mașina de o rivală. ...
Sfârșit tragic pentru Klaudia, o influenceriță de 32 de ani! A fost călcată cu mașina de o rivală. „Se luptau” pentru același bărbat
Vezi toate știrile