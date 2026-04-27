Ținuta bizară aleasă de Dorian Popa la petrecerea de nuntă. Nici soția nu a avut o rochie obișnuită

Vineri, 24 aprilie, Dorian Popa și Andreea au devenit oficial o familie! După doi ani de relație, influencerul și aleasa inimii sale s-au căsătorit, într-un eveniment desprins parcă din cele mai frumoase povești de iubire.

Nunta a avut loc la Buftea, pe malul lacului, în cadrul unui eveniment, desprins parcă din basme. Cei doi au devenit soț și soție în fața ofițerului stării civile, într-un spațiu special amenajat pe ponton, apoi petrecerea a continuat într-o atmosferă exclusivistă.

Deși inițial se anunțaseră 90 de invitați, lista s-a extins, iar aproximativ 120 de persoane au fost prezente la marele eveniment. Inițial, cei doi luaseră în calcul varianta unei petreceri organizate în propria locuință din Domnești, însă planurile au fost date peste cap de renovările începute în urmă cu ceva timp.

Ținuta nonconformistă pe care Dorian Popa a purtat-o la nunta lui

Atât Dorian Popa, cât și Andreea au fost, fără îndoială, în centrul atenției și au atras toate privirile asupra lor, ținutele lor fiind impecabile din cap până în picioare. Mireasa a strălucit într-o rochie tip sirenă, fără umeri, cu voal spectaculos și un buchet de flori din bujori albi, în timp ce influenceurl a impresionat printr-o apariție impecabilă: un costum clasic negru, cămașă albă, papion și pantofi negri.

Spre finalul evenimentului, Andreea a schimbat registrul și a optat pentru o ținută mai comodă, o rochie albă, scurtă baby doll, suficient de comodă cât să îi permită să se miște pe ritmul muzicii. Nici Dorian Popa nu s-a lăsat mai prejos: a renunțat la costumul elegant în favoarea unui sacou casual, purtat peste un tricoul alb oversize, completat de un lanț masiv din aur, încrustat cu 2.100 de diamante și gravat cu inițiala lui, realizat manual, special pentru el – vezi AICI imagini.

„Am mers pe modelul…cubanul drept, rectangular și o chestie pe care mi-am dorit-o eu în comparație cu lanțul vechi a fost să plin și pe spate. Motiv pentru care a fost consumat un pic mai mult aur. El e acum plin și pe spate. În cazul în care se întoarce, să fie și mai frumos decât cel vechi, nu că acela nu ar fi frumos. Are 2.100 de pietre, wow. Acest lanț superb este mai mult decât ce visam. După cum vedeți e încrustat tot în diamante și D-ul, care reprezintă inițiala numelui meu”, spunea Dorian Popa în urmă cu ceva timp.

Meniu fine dining la nunta lui Dorian Popa

Dorian Popa și Andreea au ales un meniu fine dining pentru nunta lor, cu preparate rafinate din bucătăria internațională, cu influențe mediteraneene și asiatice. Fructe de mare, foie gras, homar, ravioli, brânzeturi fine, black cod de Alaska revit cu risotto și alge marine, sunt doar o parte din delicatesele care s-au regăsit în meniul exclusivist de la nuntă – vezi AICI.

„Mai mult s-a implicat soția. Cei de aici au făcut meniul foarte interesant, special pentru noi, care a generat comentarii că invitații o să plece flămânzi acasă. E un meniu fine dining, cu mâncare ieșită din comun, dar asta nu pune nicio grijă pe umerii noștri”, a mai spus Dorian Popa.

