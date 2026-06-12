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Cine este “teroristul” care îi urmărește familia lui Gigi Becali. Amenințări și filaj la casa latifundiarului din Pipera

De: Keva Iosif 12/06/2026 | 05:50
Cine este “teroristul” care îi urmărește familia lui Gigi Becali. Amenințări și filaj la casa latifundiarului din Pipera
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Tensiune maximă în jurul familiei lui Gigi Becali, după ce bărbatul care a dezvoltat o obsesie pentru una dintre fiicele lui a ”recidivat”, în ciuda ordinului de protecție pe care îl primise. Se pare că acesta a recurs inclusiv la amenințări și s-a apropiat periculos de mult de casa milionarului. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate!

Familia Becali este în alertă de mai mult timp din cauza unui bărbat care ar fi dezvoltat o obsesie pentru una dintre fiicele lui. Situația a pornit aparent discret, dar a escaladat treptat, individul devenind tot mai insistent și ajungând inclusiv să ignore un alt ordin de protecție emis recent de instanță.

Totul ar fi început în spații publice, unde fata milionarului ar fi observat că un bărbat necunoscut apare frecvent în aceleași locuri ca ea. Până când s-a întâmplat un prim episod care a speriat-o rău: individul a urmărit-o într-un mall din București, fiind nevoită să se refugieze într-un magazin. Acela a fost momentul în care a cerut și primul ordin de protecție!

Terifiant este că situațiile s-ar fi înmulțit în ultimele luni. Bărbatul ar fi continuat să apară constant în proximitatea ei, motiv pentru care a cerut din nou ajutorul Poliției și a cerut un al doilea ordin de protecție!

Acesta avea interdicție clară de apropiere și contact, fiind dispuse și măsuri de supraveghere. Cu toate astea, deși măsurile erau în vigoare, situația ar fi degenerat.  Bărbatul s-a apropiat periculos de mult de vila familiei, din Pipera, ”filând” zona, dintr-o mașină, în ciuda interdicțiilor impuse de instanță.

Stalkerul a devenit tot mai periculos: ”I-a spus că va vedea ce se întâmplă dacă nu vorbește cu ea”

Momentul ar fi declanșat din nou alarma în familia Becali, mai ales că vorbim despre o încălcare directă a ordinului de protecție deja existent. Practic, restricțiile impuse anterior nu ar fi reușit să oprească comportamentul acestuia.
Ba mai mult, fata lui Gigi Becali le-ar fi mărturisit judecătorilor că individul a urmărit-o și în trafic, unde a amenințat-o direct.

„Astfel cum rezultă din susținerile reclamantei coroborate cu declarațiile martorilor (…) și cu fișa de intervenție (…) din data de 31.05.2026, pârâtul, în ciuda faptului că a existat un ordin de protecție anterior individualizat, a continuat să o urmărească pe reclamantă, spunându-i că va vedea ce se va întâmpla dacă nu vorbește cu ea.”

Judecătoria Ilfov a reacționat cu măsuri mai dure, după ce a analizat situația. A fost emis un nou ordin de protecție valabil 12 luni, prin care bărbatul este obligat să păstreze o distanță de minimum 300 de metri față de victimă și locuința acesteia, nu are voie să o contacteze sub nicio formă și trebuie să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

În plus, instanța a decis și obligarea acestuia la ședințe de consiliere psihologică săptămânală, ca măsură de prevenție.

În apărarea sa, individul a solicitat respingerea ordinului de protecție pe motiv că ”nu a avut loc nicio agresiune fizică și nicio amenințare cu acte de violență”.

Întrebat inițial, de CANCAN.RO, despre situație, Gigi Becali a mărturisit că nu îl cunoaște pe bărbat și că acesta ar fi susținut că o știe pe fiica sa „de la televizor”.

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