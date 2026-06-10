Acasă » Știri exclusiv » Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București

Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București

De: Keva Iosif 10/06/2026 | 20:50
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fiica lui Dan Condrea, fostul patron al imperiului HexiPharma (nume rămas în centrul uneia dintre cele mai controversate anchete din ultimul deceniu) a cerut ajutorul autorităților după un episod extrem de violent. Iubitul ei, vocalist al trupei Deerhead, este acuzat că a agresat-o într-un apartament din București, unde a fost sechestrată și mutilată după ce a încercat să se despartă de el.

La 10 ani distanță de la debutul celei mai răsunătoare anchete care a avut loc în România, dosarul Hexipharma, care a zguduit sistemul medical și a rămas în atenția publică inclusiv după sinuciderea patronului Dan Condrea, numele familiei revine acum în prim-plan într-un nou episod șocant..

Dan Condrea s-a sinucis în 2016, după ce a intrat cu mașina într-un copac

Magdalena Condrea, fiica din prima căsătorie a fostului om de afaceri, ar fi trecut prin clipe extrem de dificile după ce iubitul ei, Erick Preda, solist al trupei Deerhead, ar fi devenit agresiv.

Cei doi se aflau într-un apartament din București, împreună cu o prietenă, când o discuție despre despărțire ar fi degenerat. Tânărul nu i-ar fi permis să plece, iar situația ar fi escaladat într-un episod de violență petrecut în interiorul locuinței.

”La data de 22.05.2026, victima s-a prezentat la sediul Secției 11 Poliție și a relatat că, în data de 29.04.2026, în timp ce se afla împreună cu agresorul Erick Preda și cu martora ####### ####### ####### la adresa din București, pe fondul consumului de alcool și a faptului că i-a transmis agresorului că dorește să se despartă de el, acesta din urmă a avut o cădere nervoasă (posibil episod psihotic). A precizat că, după mai multe discuții, agresorul s-a dus în bucătăria imobilului de unde a luat un cuțit, revenind în camera în care se afla victima, iar apoi s-a tăiat singur la nivelul frunții, propunându-i și victimei să fie tăiată, tot la nivelul frunții, aspect cu care aceasta, de teamă, a fost de acord. A menționat că pe perioada desfășurării evenimentului, agresorul a agresat-o fizic și a amenințat-o, supunând-o și la acte de umilință, respectiv a amenințat-o cu moartea (…) a tras-o de păr, a jignit-o (…)  acțiune nefinalizată din cauza stării de beție în care se afla agresorul”, se arată în declarațiile tinerei, depuse la dosarul în care a solicitat, de urgență, ordin de protecție.

Imaginile cu victima au ajuns și pe un cont public de Instagram

”Există riscul să se ajungă și la urmări mai grave”

Magdalena a povestit judecătorilor că îi este frică pentru viața ei și a depus dovezi cu privire la agresiunile suferite.

”Din probatoriul administrat în cauză rezultă că pârâtul induce o stare de temere reclamantei. S-a dovedit că pârâtul a agresat-o fizic, verbal și a supus-o la acte de umilință pe victimă, că îi creează o stare de tensiune psihică și că reprezintă un pericol real pentru victimă”.

Erick Preda s-a apărat în fața instanței spunând că nu mai există un pericol real, deoarece a trecut aproximativ o lună de la presupusele fapte și că nu ar fi justificată o măsură atât de severă precum ordinul de protecție.

Pe același cont public de Instagram au apărut nu doar poze, ci și acuzații la adresa lui Erick Preda

Judecătorii nu au fost de acord. Au considerat că gravitatea faptelor descrise, inclusiv folosirea unui cuțit, și starea de teamă încă resimțită de victimă arată că există în continuare un risc real.

”Instanța consideră că atitudinea antisocială a pârâtului produce reclamantei o stare de presiune și de disconfort psihic, care o împiedică în prezent să ducă o viață normală, existând temerea că manifestările acestuia pot escalada și ar exista riscul să se ajungă și la urmări mai grave. Instanța apreciază că apărarea pârâtului în sensul că nu ar fi îndeplinită condiția pericolului actual, întrucât ar fi trecut aproximativ o lună de la data presupusei agresiuni, nu poate fi reținută, față de gravitatea deosebită a faptelor săvârșite, de natura și intensitatea actelor de violență exercitate, inclusiv prin folosirea unui cuțit, și față de starea de temere în care se află în continuare victima, stare ce rezultă din materialul probator administrat”.

Instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pe o durată de 6 luni, prin care Erick Preda a fost obligat să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de reclamantă, oriunde s-ar afla, precum și față de domiciliul și reședința acesteia.

Totodată, pârâtului i-a fost interzis orice contact cu victima, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, și a fost obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Citește și: Accidentul în care a murit patronul Hexi Pharma, o înscenare?! Gelu Vișan, dezvăluiri uluitoare: ”A venit repede o persoană la fața locului”

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Exclusiv
Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu…
Rețeaua care alimenta cu droguri cluburile de fițe din București, destructurată. Modul de operare: șoapte la ureche și tranzacții în câteva secunde
Exclusiv
Rețeaua care alimenta cu droguri cluburile de fițe din București, destructurată. Modul de operare: șoapte la ureche și…
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un bilet de autobuz!
Mediafax
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un...
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Adevarul
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost...
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să...
Parteneri
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Click.ro
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Digi 24
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în...
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut...
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
go4it.ro
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale...
ULTIMA ORĂ
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat ...
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat au fost duși de urgență la spital
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Vezi toate știrile