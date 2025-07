Accidentul în care a murit patronul Hexi Pharma, o însecnare?! Gelu Vișan, dezvăluiri uluitoare: ”A venit repede o persoană la fața locului”

Invitat recent în emisiunea online a lui Dan Diaconescu, Dan Diaconescu Direct, Gelu Vișan a readus în discuție o serie de subiecte controversate, printre care și cazul morții lui Dan Condrea. În cadrul intervenției, Vișan a vorbit despre presupuse dovezi pe care le-ar deține, insinuând că accidentul în care și-ar fi pierdut viața patronul Hexi Pharma ar fi fost, de fapt, o înscenare.

În centrul acestui nou episod mediatic se află afirmații legate de presupusa înscenare a accidentului rutier în care și-ar fi pierdut viața Dan Condrea în mai 2016. Conform celor susținute în cadrul emisiunii, ar exista dovezi fotografice care ar sugera că victima găsită în mașina distrusă nu era, de fapt, Dan Condrea, ci o altă persoană, cu o constituție corporală diferită.

Gelu Vișan susține că ar avea în posesie imagini realizate la foarte scurt timp după accident, înainte ca autoritățile să ajungă la fața locului. Potrivit acestuia, fotografiile ar demonstra că trupul aflat în mașină nu corespundea fizic cu al lui Condrea, ci era al unui bărbat cu aproximativ 40 de kilograme mai greu. Aceste informații nu au fost confirmate de autorități și nu există o sursă oficială care să certifice autenticitatea acestor imagini.

Ipoteza unei înscenări a decesului lui Dan Condrea nu este nouă, dar revine periodic în spațiul public, alimentată de lipsa unor răspunsuri clare din ancheta oficială, dar și de stilul în care cazul a fost gestionat de autorități. În mod oficial, moartea lui Condrea a fost clasificată drept accident rutier, în urma unei coliziuni fatale a automobilului său cu un copac, fără urme de frânare sau intervenții externe. Autopsia a confirmat identitatea victimei pe baza ADN-ului, însă detaliile privind dinamica exactă a accidentului și circumstanțele care l-au precedat au rămas învăluite în incertitudine.

„Să nu uiți de ăsta de la Hexi Pharma. Știi că nu e el. El e viu, săracul. Hexi Pharma? Ăla e viu. E viu? Da. Nu poți să prezinți… cred că pe TikTok poți să prezinți cadavru. Ai văzut cadavrul? Nu, el e viu. Cadavrul, am eu fotografia cu cadavrul, făcută la 30 de secunde după accident. A, și nu e el. E unul care are cu 40 de kg mai mult.

Știi că sunt un om informat. Ai primit-o… mă rog, da. E o fotografie de presă. A primit-o de la presă. A fost ștearsă a doua zi. Dar persoana care a făcut fotografia, i-a luat aparatul de pe pământ. Dar atât de proști au fost, că atunci când a fost accidentul, a fost o persoană la fața locului. A venit repede o persoană la fața locului. Un martor, da. Și când a venit poliția, i-a luat aparatul și l-a confiscat. Dar el mai avea un aparat, cu care au făcut și acolo poze. Că au făcut poze cu două aparate. Și un rând din pozele astea au ajuns la mine. Ți le arăt acum, înainte de… Nu, e un subiect… Nu, dar uite, îți trimit o poză acum, ca să o ai. N-ai voie să o pui pe post, să știi. Nu, nu, nu.

Păi din aia e cadavru. Dar numai ca să vezi că și cadavrul ăsta era un slăbănog, să știi, slab-slab.

Uite, frate. Asta să vedeți că e de la fața locului. Ți-am trimis și dovadă că e de la fața locului. Păi și mașina, cine a condus-o până acolo? Adică cine a proptit-o în pom? Deci mie îmi este imposibil să știu cum au făcut. Nu au vrut să-mi spună. Am vorbit cu cei cu care am mers. O lună de zile am lucrat la povestea asta. Știi că au fost pe acolo mulți care transmiteau. Eu am vorbit cu cine trebuie și, la un moment dat, am ajuns la… Eu le-am spus că am pozele, ceea ce era foarte nasol și nu puteau să nege. Și le-am spus: „Vedeți că aveți un cadavru care este cu 40 de kg mai greu decât ăla.” Ăla avea 60 de kg îmbrăcat, cadavrul ăsta are 100 de kg dezbrăcat. Deci e nasol că toată lumea a văzut pozele. Ăștia n-au apărut nicăieri, pentru că ăștia l-au scos imediat. L-au luat pe băiatul ăla.”, a transmis Gelu Vișan la emisiunea moderată de Dan Diaconescu.