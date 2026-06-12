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Primești mesajul „spațiu de stocare plin” pe smartphone? Ce soluții recomandă specialiștii

De: Daniel Matei 12/06/2026 | 06:10
Primești mesajul „spațiu de stocare plin” pe smartphone? Ce soluții recomandă specialiștii
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Unul dintre cele mai frecvente mesaje întâlnite de utilizatorii de smartphone este notificarea care anunță că spațiul de stocare este aproape sau complet plin, o situație care poate afecta funcționarea normală a dispozitivului, inclusiv instalarea de aplicații sau realizarea de fotografii.

Potrivit unei analize citate de El Economista, există mai multe soluții simple care pot ajuta utilizatorii de telefoane inteligente să elibereze rapid spațiu de stocare.

Una dintre consecințele majore ale faptului că smartphone-ul a devenit dispozitivul principal pentru orice tip de activitate, de la comunicare și divertisment până la realizarea de sarcini zilnice, este că acesta ajunge să fie încărcat cu fișiere, aplicații și alte tipuri de conținut. În consecință, în timp, spațiul de stocare se umple.

Aceasta este o problemă frecvent întâlnită după câțiva ani de utilizare a telefonului mobil, iar atunci când se ajunge la limită pot apărea dificultăți precum scăderea performanței dispozitivului, imposibilitatea de a descărca aplicații, fotografii sau videoclipuri noi și chiar blocarea unor funcții de bază.

Cum eliberezi eficient spațiul pe smartphone

Cea mai simplă și rapidă soluție este ștergerea fișierelor și fotografiilor, însă aceasta funcționează doar temporar și, în multe cazuri, utilizatorii nu își doresc să piardă aceste amintiri sau documente. Din fericire, există și alte opțiuni care nu implică ștergerea datelor, valabile atât pentru iPhone, cât și pentru Android.

Mutarea stocării în cloud

În prezent, servicii de stocare în cloud precum iCloud, Google Drive, Google Photos, OneDrive sau Dropbox permit salvarea copiilor fișierelor pe internet.

Avantajul este că acestea pot fi accesate oricând, de pe orice dispozitiv, fără a fi stocate direct pe telefon. Totuși, multe dintre aceste servicii sunt contra cost.

Folosirea unui USB compatibil cu smartphone-ul

Există memorii USB create special pentru telefoane mobile, care permit transferul rapid al fotografiilor, videoclipurilor și documentelor pe un dispozitiv extern portabil. Unele modele oferă chiar capacități de până la 1 TB.

Înainte de achiziție, este important să se verifice dacă dispozitivul folosește conexiune USB-C sau Lightning, pentru a alege modelul compatibil.

Copii de siguranță pe computer

Una dintre cele mai simple metode este transferul fișierelor pe un computer.

Prin conectarea telefonului la un PC sau Mac, utilizatorii pot realiza o copie de siguranță a fotografiilor, videoclipurilor și documentelor și le pot muta ulterior de pe dispozitivul mobil.

Utilizarea unui hard disk extern

Pentru cantități mari de date, un hard disk extern reprezintă o soluție eficientă.

Acesta oferă o capacitate de stocare ridicată și poate fi folosit cu telefoane, tablete și computere. Deși este mai scump decât un stick USB, reprezintă o investiție unică, utilă pentru stocarea unei cantități mari de informații.

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