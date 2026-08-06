Menopauza reprezintă o etapă firească din viața fiecărei femei. Totuși, schimbările hormonale încep cu mult înainte de instalarea ei. Dr. Mihail Pautov atrage atenția asupra unui aspect important. Primele simptome pot apărea chiar după vârsta de 38 de ani. Multe femei nu își dau seama ce se întâmplă. Ele pun manifestările pe seama stresului sau a oboselii.

Semnele ignorate ale menopauzei, potrivit dr. Mihail Pautov

Specialistul explică faptul că această perioadă poartă numele de perimenopauză. Organismul începe atunci să treacă prin modificări hormonale importante. Principalul hormon afectat este estrogenul. Nivelul acestuia scade treptat și influențează numeroase funcții ale organismului. Potrivit medicului, menopauza nu înseamnă doar bufeuri. Simptomele sunt mult mai variate decât cred multe persoane.

„Menopauza nu înseamnă doar bufeuri. Multe semne apar cu ani înainte, în perimenopauză, și sunt puse greșit pe seama stresului sau a oboselii”, explică Dr. Mihail Pautov.

Printre primele semne se numără somnul agitat. Multe femei se trezesc în timpul nopții fără un motiv aparent. Oboseala persistă chiar și după odihnă. Lipsa energiei poate deveni o problemă zilnică. Schimbările de dispoziție apar tot mai des. Anxietatea și iritabilitatea pot afecta viața personală și profesională. Unele femei spun că se concentrează mai greu. Altele descriu o senzație de confuzie sau „ceață mentală”. Dr. Mihail Pautov spune că aceste simptome au o explicație medicală. Ele nu trebuie ignorate.

„Anxietatea, iritabilitatea, ceața mentală, nu e doar la cap”, avertizează specialistul.

Menopauza vine la pachet cu dureri articulare

Pe lângă schimbările emoționale, pot apărea și alte manifestări. Durerile articulare sunt întâlnite frecvent. Unele femei observă palpitații. Altele se confruntă cu modificări ale ciclului menstrual. Disconfortul intim poate deveni tot mai prezent. Scăderea libidoului este un alt simptom întâlnit în această perioadă. Multe femei observă și acumularea kilogramelor. Acest lucru apare chiar fără schimbări majore ale alimentației. Specialistul explică motivul acestor transformări. Scăderea estrogenului modifică metabolismul și distribuția grăsimii corporale. Grăsimea începe să se depună mai ales în zona abdomenului. Acest proces este influențat de schimbările hormonale.

Estrogenul are un rol esențial în organism. El contribuie la sănătatea inimii, pielii și articulațiilor. Tot acest hormon influențează calitatea somnului. De asemenea, are un rol important în echilibrul emoțional. Scăderea lui afectează întregul organism. Din acest motiv, simptomele sunt atât de diverse. Medicul recomandă ca femeile să acorde atenție acestor schimbări. Un consult de specialitate poate aduce răspunsuri importante.

Perimenopauza nu este o boală. Totuși, simptomele pot influența semnificativ calitatea vieții. Multe femei suportă aceste manifestări în tăcere. Ele cred că sunt normale și nu cer ajutor medical. Specialiștii spun însă că există soluții. Simptomele pot fi evaluate și gestionate împreună cu medicul. Recunoașterea timpurie a semnelor este foarte importantă. Astfel, femeile pot înțelege mai bine schimbările prin care trece organismul.

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