Spălarea orezului înainte de gătit este un pas pe care mulți îl fac din obișnuință, însă nu toți știu dacă este cu adevărat necesar. Specialiștii spun că răspunsul depinde de tipul de orez pe care îl folosești și de preparatul pe care vrei să îl obții.

Potrivit experților citați de Real Simple, clătirea orezului sub jet de apă rece îndepărtează excesul de amidon de la suprafața boabelor, dar și eventualele urme de praf sau alte reziduuri rămase în urma procesării. Rezultatul este un orez cu boabe mai separate și o textură mai pufoasă.

Când este recomandat să speli orezul

Chef Dale Talde recomandă spălarea majorității tipurilor de orez alb, mai ales dacă îți dorești ca boabele să rămână separate după fierbere. Acest pas este util în special pentru orezul basmati, jasmine sau cel folosit ca garnitură.

Pentru cele mai bune rezultate, orezul trebuie clătit cu apă rece până când apa devine aproape limpede. Unii bucătari recomandă și lăsarea lui la înmuiat timp de 20-30 de minute înainte de gătire, deoarece acest lucru poate contribui la o textură mai bună și la o fierbere mai uniformă.

Când este mai bine să nu îl speli

Există și situații în care spălarea orezului nu este recomandată. Dacă pregătești risotto, paella sau alte preparate în care amidonul contribuie la obținerea unei consistențe cremoase, este mai bine să nu clătești orezul înainte de gătire.

De asemenea, unele sortimente de orez îmbogățit cu vitamine și minerale sau cele etichetate drept „no-rinse” nu ar trebui spălate, deoarece apa poate îndepărta o parte dintre nutrienții adăugați în timpul procesării.

Cum se spală corect orezul

Pune orezul într-un bol și acoperă-l cu apă rece. Amestecă ușor boabele cu mâna, apoi aruncă apa tulbure. Repetă procesul de câteva ori, până când apa devine aproape limpede.

Dacă preferi, poți folosi și o sită fină, clătind orezul direct sub jet de apă rece. În ambele cazuri, scopul este îndepărtarea excesului de amidon de la suprafața boabelor, nu spălarea lor excesivă.

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