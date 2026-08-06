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Ce ritual are Alexia Eram pentru o siluetă de invidiat. Nu ține o dietă strictă

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 06:20
Ce ritual are Alexia Eram pentru o siluetă de invidiat. Nu ține o dietă strictă
Ce ritual are Alexia Eram pentru o siluetă de invidiat. Nu ține o dietă strictă
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Alexia Eram a lămurit, în sfârșit, misterul siluetei sale. Deși mulți credeau că urmează diete drastice și renunță la alimentele preferate, fiica Andreei Esca a spus că realitatea este cu totul alta. La 25 de ani, influencerița a dezvăluit ce mănâncă, cât sport face și regula simplă care o ajută să se mențină într-o formă de invidiat.

Influencerița și-a schimbat complet perspectiva asupra felului în care își urmărește greutatea. Dacă în trecut urca pe cântar aproape în fiecare zi, acum spune că nu mai lasă un simplu număr să îi influențeze starea de spirit și preferă să se uite în oglindă decât la kilograme.

„Am avut perioade când mă cântăream nonstop, dar am încetat să fac asta, pentru că cred că este mai important să îți placă cum arăți în oglindă. Poți să ai același număr de kilograme, dar corpul tău să arate altfel, așa că încerc să mă cântăresc o dată pe săptămână”, a explicat Alexia Eram.

Cum își menține silueta Alexia Eram

Deși mulți se așteptau să urmeze un regim strict, Alexia spune că nu a fost niciodată adepta înfometării. Are trei mese principale și două gustări în fiecare zi, iar în weekend își permite să mănânce exact ceea ce își dorește. Spune că echilibrul este cheia, iar sportul o ajută să își mențină silueta fără sacrificii exagerate.

„Nu mănânc doar o dată pe zi. Mănânc chiar de trei ori pe zi și două gustări. Am perioade când mănânc mai mult, perioade când mănânc mai puțin. În general mănânc destul de echilibrat. În weekend, spre exemplu, mănânc cam ce vreau. Acum nu pot să zic că am slăbit sau ceva, pur și simplu m-am menținut.

Ce ritual are Alexia Eram pentru o siluetă de invidiat. Nu ține o dietă strictă
Ce ritual are Alexia Eram pentru o siluetă de invidiat. Nu ține o dietă strictă

Aș vrea, poate, să mai slăbesc așa un kilogram. Dar fac foarte mult sport. De fapt, asta este chestia, că îmi permit să mănânc așa mai mult cam două zile pe săptămână, pentru că încerc să merg în fiecare zi la sport”, a dezvăluit Alexia Eram pentru Ego.ro.

Ce dietă ține Andreea Esca

Nu doar Alexia este atentă la stilul de viață. Mama ei, Andreea Esca, a reușit să slăbească nouă kilograme fără diete drastice, alegând să elimine din alimentație câteva produse despre care spune că favorizează acumularea kilogramelor. În plus, prezentatoarea TV face sport de ani buni și evită alcoolul, iar țigările nu au făcut niciodată parte din viața ei.

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea”, a declarat prezentatoarea.

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