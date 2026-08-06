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Doliu în cinematografie! Actrița Mary Rivera din filmul „Spider-Man: No Way Home” a murit

De: Simona Vlad 06/08/2026 | 06:30
Doliu în cinematografie! Actrița Mary Rivera din filmul „Spider-Man: No Way Home” a murit
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Lumea filmului este în doliu după moartea lui Mary Rivera. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Publicul o cunoștea pentru rolul bunicii lui Ned din filmul „Spider-Man: No Way Home”. Deși a apărut într-o singură scenă, Mary Rivera a reușit să cucerească milioane de spectatori. Momentul său din producția lansată în 2021 a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate.

Surprinzător, „Spider-Man: No Way Home” a fost singurul film din cariera actriței. Cu toate acestea, interpretarea sa a rămas în memoria fanilor Marvel.

Actrița Mary Rivera a murit

Povestea debutului său este una neobișnuită. Fiica actriței a descoperit întâmplător un anunț de casting pe Facebook. Producătorii căutau o bunică filipineză din Hawaii. Candidata trebuia să aibă între 50 și 90 de ani. Kelly Rivera și-a încurajat imediat mama să participe. Mary a trimis un videoclip în care s-a prezentat. Ea a vorbit despre copilăria petrecută în Filipine.

A povestit și cum a ajuns în Statele Unite. Actrița a explicat că și-a dedicat viața familiei. Creșterea celor patru copii și a celor 11 nepoți reprezenta cea mai mare realizare. Înainte de actorie, Mary Rivera a avut mai multe profesii. A fost profesoară și realizatoare de radio. Familia spune că rolul de mamă și bunică a definit-o cel mai bine. Tocmai această naturalețe a impresionat echipa filmului.

A suferit un accident vascular cerebral

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Mary Rivera a suferit un accident vascular cerebral în luna aprilie. Din păcate, actrița nu și-a mai revenit după acel episod. Ea s-a stins din viață la 82 de ani. Vestea morții sale i-a întristat pe fanii universului Marvel. Numeroase mesaje de condoleanțe au apărut pe rețelele sociale.

Printre cei care i-au adus un omagiu se numără și Jacob Batalon. Actorul îl interpretează pe Ned în seria „Spider-Man”. Acesta a publicat un mesaj emoționant pe Instagram.

„REST IN PARADISE LOLA”, a scris actorul, alături de mai multe emoticoane.

Moartea lui Mary Rivera vine într-un moment important pentru franciza Marvel. Personajul Ned a revenit recent în filmul „Spider-Man: Brand New Day”. Noua producție se bucură deja de un succes uriaș la box office. Filmul se apropie de pragul impresionant de un miliard de dolari în încasări.

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