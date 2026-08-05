Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos investesc 200 de milioane de dolari pentru salvarea a 100 de specii pe cale de dispariție

Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos își unesc forțele într-un proiect de amploare pentru protejarea unor specii aflate în pragul dispariției. Cei doi au lansat, alături de Lauren Sánchez Bezos, „Phoenix Species Project”, o inițiativă care beneficiază de o finanțare inițială de 200 de milioane de dolari.

Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos, uniți pentru a salva animalele

Proiectul își propune să contribuie la recuperarea a 100 dintre cele mai amenințate specii din lume, prin finanțarea unor proiecte de conservare desfășurate în mai multe regiuni ale globului, potrivit Variety.

Inițiativa este derulată de Re:wild, organizația de conservare cofondată de Leonardo DiCaprio, și Bezos Earth Fund, fondul creat de Jeff Bezos. Fiecare dintre cele două organizații contribuie cu câte 100 de milioane de dolari la finanțarea inițială a proiectului.

Proiectul va acoperi 30 de țări

Phoenix Species Project se concentrează asupra a 100 de specii amenințate din mai multe categorii, printre care mamifere, amfibieni, reptile, păsări, pești, nevertebrate și plante. Speciile selectate se află în 30 de țări și trăiesc în ecosisteme foarte diferite, de la oceane și lacuri de apă dulce până la păduri tropicale și regiuni vulcanice.

Proiectul se bazează pe colaborarea cu comunități locale, populații indigene, organizații de conservare și autorități. Potrivit Re:wild, peste 100 de comunități locale și grupuri indigene sunt implicate în activitățile dedicate speciilor vizate. Scopul nu este doar protejarea animalelor și plantelor, ci și refacerea habitatelor de care depinde supraviețuirea acestora.

Leonardo DiCaprio, implicat în protejarea naturii

Leonardo DiCaprio este cunoscut pentru implicarea sa în cauze de mediu și pentru sprijinirea proiectelor de conservare a biodiversității.

Actorul a cofondat Re:wild, organizație care colaborează cu peste 600 de parteneri din mai mult de 80 de țări. Activitatea sa vizează protejarea speciilor amenințate și a habitatelor naturale. Ideea care a stat la baza noului proiect a început să prindă contur în 2021, când DiCaprio s-a întâlnit cu Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos pentru a discuta despre posibilitatea finanțării unor proiecte de conservare a speciilor pe cale de dispariție.

Bezos Earth Fund, organizația creată de Jeff Bezos, contribuie cu 100 de milioane de dolari la finanțarea inițială a Phoenix Species Project. Aceeași sumă este pusă la dispoziție de Re:wild.

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