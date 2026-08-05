Ce se va întâmpla dacă Meghan Markle divorțează de prințul Harry. Palatul Buckingham s-a pregătit deja

Planul secret de divorț al Palatului Buckingham pentru Prințul Harry a fost dezvăluit, în timp ce o sursă din interior conturează o imagine sumbră a mariajului familiei Sussex. După ce au apărut primele zvonuri în legătură cu divorțul dintre Prințului Harry (41 de ani) cu Meghan Markle (45 de ani), Regele Charles se pregătește pentru ce este mai rău.

De mult timp circulă zvonuri conform cărora căsătoria Prințului Harry cu Meghan Markle ar fi pe un teren instabil, însă o sursă apropiată a casei regale a susținut că evenimentele recente l-au determinat pe Regele Charles să se pregătească pentru cel mai negru scenariu.

Potrivit informațiilor din presa internațională, Ducele și Ducesa de Sussex duc „vieți separate” în ultima perioadă, speculându-se că cei doi prioritizează lucruri diferite, au rutine diferite și petrec mult mai puțin timp împreună. Situația ar fi depășit deja simpla nepotrivire a programelor de lucru.

Care este planul secret de divorț al Palatului Buckingham pentru Prințul Harry

Zvonurile sugerează că aceste schimbări se datorează în mare măsură dorinței Prințului Harry de a petrece mai mult timp în Marea Britanie și a lipsei de interes a ducesei Meghan față de această idee.

Regele Charles ar fi îngrijorat de provocările continue care amenință căsnicia de opt ani a cuplului și s-ar putea să aibă un plan strategic pregătit în secret, în cazul în care relația lor se va destrăma. Înțelegerea i-ar permite lui Meghan să păstreze titlul de Ducesă de Sussex. Palatul consideră că este o măsură prin care își salvează imaginea, deoarece retragerea titluluib ar putea declanșa un război mediatic.

„Charles a urmărit cum se desfășoară totul de la distanță și, deși cu siguranță nu își dorește ca mariajul lui Harry să eșueze, este suficient de realist încât să știe că până și cele mai puternice relații pot ajunge la punctul de ruptură sub o asemenea presiune”, a declarat o sursă din interior pentru publicația Heartworld.

Aceeași sursă a adus la cunoștință faptul că monarhul în vârstă de 77 de ani „nu este orb” în fața obstacolelor din calea cuplului și nu se poate abține să nu vrea să intervină și să încerce să-i ajute. Îngrijorarea lui Charles pentru fiul său provine fără îndoială din faptul că înțelege prin ce ar putea trece acesta, el însuși gestionând în trecut destrămarea unei căsnicii sub lumina reflectoarelor.

„El însuși a trecut printr-un divorț extrem de mediatizat și știe cât de diferite pot fi lucrurile în spatele ușilor închise față de imaginea pe care o vede publicul”, a adăugat sursa din interior.

La fel ca în cazul multor alte scenarii de criză, posibilitatea ca Harry și Meghan să divorțeze a fost deja luată în calcul și pregătită de către Casa Regală:

„Palatul elaborează în secret planuri de urgență în eventualitatea unei despărțiri. Ideea este că Harry ar putea insista să se întoarcă în Marea Britanie, dar Meghan nu va dori să revină din SUA – iar această ruptură este potențial periculoasă”, au declarat apropiații celor doi pentru presa internațională.

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