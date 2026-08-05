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O fetiță de 9 ani a murit în timpul vacanței cu cortul și poliția îl acuză pe tatăl ei. Ce detaliu le-a atras atenția martorilor

De: Denisa Crăciun 05/08/2026 | 22:25
O fetiță de 9 ani a murit în timpul vacanței cu cortul și poliția îl acuză pe tatăl ei. Ce detaliu le-a atras atenția martorilor
Fetiță de 9 ani, găsită decedată în excursie/ sursa foto: social media
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O tragedie cumplită a avut loc în Scoția. O fetiță de doar nouă ani a fost găsită moartă, în timpul unei excursii cu familia. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, însă nu au mai putut face nimic pentru ea. Principalul suspect în acest caz este chiar tatăl ei.

Minnie Merriam, o fată de doar nouă ani, și-a pierdut viața în Scoția, acolo unde se afla într-o excursie cu cortul, alături de familie. Totul a pornit de la o simplă decizie de a nu merge în pădure, ci într-o zonă industrială.

Copila a fost găsită rănită, iar la fața locului s-au deplasat echipaje medicale. Fata a fost transportată la spital, însă în ciuda eforturilor depuse de medici, au fost nevoiți să constate decesul. O anchetă a fost deschisă în acest caz, iar tatăl fetiței a fost pus sub acuzare.

Fetiță de 9 ani găsită moartă în timpul unei ieșiri cu cortul

Minnie Merriam și familia ei au plecat pentru câteva zile cu cortul în Scoția. Aceștia au decis să viziteze o zonă industrială, însă nimic nu prevestea ce tragedie urmează să se întâmple. Copila a fost găsită rănită și a fost transportată la spital. Medicii nu au mai putut face nimic pentru ea, astfel că au constatat decesul.

Familia fetei a transmis un mesaj prin care îi roagă pe oameni să le respecte intimitatea, în aceste momente dificile.

Suntem devastați de pierderea iubitei noastre Minnie Moo, un suflet absolut incredibil, frumos și curajos. Familia noastră vă roagă să îi respectați intimitatea în această perioadă extrem de dificilă, a transmis familia fetei, potrivit Daily Mail.

Tatăl fetiței, pus sub acuzare

În acest moment, polițiștii au anunțat că moartea fetiței este suspectă, așadar au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. De asemenea, tatăl lui Minnie a fost pus sub acuzare, fiind suspect în acest caz. Martorii spun că au văzut familia gătind în aer liber, iar mașina lor a fost ridicată de autorități.

Am văzut un bărbat și o femeie, despre care am presupus că sunt mama și tatăl, împreună cu doi sau trei copii – cu siguranță o fetiță și un băiețel. Când am plecat de la cabinetul meu, în jurul orei 18:45, ei erau încă acolo. Sincer, mi s-a părut cam ciudat că își instalaseră tabăra în acel loc, a povestit Ryan Beattie, care deține o clinică în zonă și care a văzut familia.

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