Vedeta de la PRO TV care împarte aceeași zi de naștere cu fiul ei: „Cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața”

Magda Pălimariu are motive de sărbătoare. Prezentatoarea meteo de la PRO TV împarte ziua de naștere cu fiul ei. În urmă cu ceva timp, aceasta a făcut o mărturisire emoționantă despre cea mai specială zi din viața ei: cea în care a devenit mama lui Aksel.

Magda Pălimariu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare meteo din România. Vedeta de la PRO TV urmează să își sărbătorească ziua de naștere în data de 20 august, însă motivul pentru care este o zi atât de specială pentru ea este că fiul ei, Aksel, s-a născut la aceeași dată. Ea a povestit despre momentul emoționant, precizând că a fost cel mai frumos cadou pentru ea. În plus, prezentatoarea a vorbit și despre vacanța de vis din Grecia. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Vedeta de la PRO TV care împarte aceeași zi de naștere cu fiul ei

Magda Pălimariu a povestit în cadrul unui interviu pentru TVMania că data de 20 august are dublă semnificație. Pe lângă faptul că este aniversarea sa, vedeta își sărbătorește și fiul. Pentru ea, venirea pe lume a lui Aksel a fost cel mai de preț cadou.

Aksel este cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața. De când s-a născut, ziua de 20 august nu mai este despre mine, ci despre noi. Și nici nu mi-aș dori altfel. Îmi place să-l văd bucurându-se de fiecare moment și de oamenii dragi adunați în jurul lui. Eu mă bucur prin ochii lui. Nu facem planuri foarte complicate, important este să fim împreună, să fim aproape de familie și să adunăm amintiri frumoase, a spus Magda Pălimariu pentru TVMania.

De asemenea, ea s-a bucurat de câteva zile în Grecia și a mărturisit că nu ar mai fi plecat de acolo.

Am ajuns vara asta și îmi doresc să mai ajung o dată anul ăsta. Are ceva ce mă face să mă deconectez complet de fiecare dată: marea, atmosfera, serile lungi și sentimentul că nimeni nu se grăbește nicăieri. E genul de loc în care revii cu plăcere, a mai povestit ea.

Slăbiciunile culinare ale Magdei Pălimariu

Pentru că a fost în vacanță și urmează ziua ei de naștere, vedeta a vorbit și despre slăbiciunile sale culinare. Aceasta este mereu atentă la silueta ei, însă face câteva excepții.

Pepenele roșu și înghețata. Nu știu dacă mi-e greu să le spun «nu», cât pur și simplu nu vreau. Fac parte din farmecul verii și parcă sezonul nu ar fi complet fără ele, a încheiat vedeta.

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