Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit plăcerile “vinovate”

De: Andreea Archip 09/08/2025 | 17:55
CANCAN.RO a realizat o anchetă fulger printre vip-urile autohtone și vă arată care sunt cele mai costisitoare plăceri ale lor. Cu alte cuvinte, unde se duc cei mai mulți bani! Ei bine experiențele costă, iar vedetele pun relaxarea pe primul plan. Pentru unele s-au schimbat prioritățile de când au copii și s-au mai temperat la capitolul shopping. Cert este că vacanțele sunt prioritare atunci când fac investiții, nu de alta, dar o oază de relaxare și amintirile devin prețioase pe viață.

 Daniel Pavel: “Cele mai scumpe sunt experiențele și mă bucur că e așa”

Domnu’ Dan cum îl știe toată lumea este adeptul experiențelor. Îi place confortul oferit de un resort de  stele, dar nu ratează nici o experiență de stat la cort. Și Ana Maria, soția lui, agreează o astfel de escapadă.

Daniel Pavel alături de soția lui, Ana Maria

Uau! Cred că cele mai costisitoare plăceri ale mele sunt călătoriile, dar nu în zona de turism. Adică îmi place să fac tot felul de cheltuieli ca explorare a limitelor umane să spunem. Stat cu cortul cheltuiești mult mai mult decât dacă ai sta într-un resort, adică experiențele, cele mai scumpe sunt experiențele și mă bucur că e așa. E conceptul acesta glamping – camping glam. Îi apreciez pe oamenii de creație. Ana este imaginea glamping, cort dar glam, deci așa pot să o conving”, ne-a spus prezentatorul TV.

Cătălina Grama Jojo: “Prioritățile s-au schimbat”

Cătălina Grama Jojo și-a schimbat prioritățile de când în viața ei au apărut cei doi copii: Achim și Zora. Actrița și-a temperat cheltuielile pe genți și haine, care erau slăbiciunile ei când avea mai puține responsabilități acasă. Jojo este în continuare elegantă și în trend, dar adevăratele investiții le face în concedii.

Cătălina Grama Jojo

Cea mai costisitoare plăcere a mea? Să știi că nu prea mai am plăceri costisitoare, am devenit foarte cumpătată. Dacă vrei, vacanțele. Îmi place să investesc în amintiri. Înainte îmi plăceau foarte mult hainele, gențile, dar, de ani buni, de când am copii, cumva lucrurile au început să se schimbe. Și o dată cu maturitatea, prioritățile s-au schimbat și ele. Așadar îmi place foarte mult să investim împreună în vacanțe, în amintiri petrecute împreună. Restul oricum am din plin și sunt trecătoare, acestea rămân cu tine pentru totdeauna”, ne-a mărturisit interpreta Magdei din serialul “Tătuțu’” de la Pro TV.

Magda Pălimariu: „Înainte de copil erau pantofii”

Și tot în aceeași categorie se încadrează și Magda Pălimariu, prezentatoarea rubricii “Vremea” de la Pro TV. Colecția ei impresionantă de încălțăminte nu a mai avut viteză mare de diversificare de când l-a născut pe Aksel. În prezent totul se învârte în jurul simpaticului băiețel, după care vedeta TV este topită.

De când îl am pe Aksel, totul se rezumă la ce își dorește el. Nu mă mai gândesc la plăcerile mele. Înainte de copil erau pantofii. Întotdeauna am considerat că a investi în pantofii care îmi plac, nu e niciodată prea mult. Acum nu aș mai face același lucru. Nu i-am numărat, nu știu câte perechi de pantofi am. Dau din ei, dar foarte multe perechi le am. Mai ales că în perioada sarcinii și după ce am născut încă un an nu am purtat deloc tocuri”, a previzat vedeta Pro TV.

Cristina Bâtlan: „Cea mai costisitoare plăcere este să stau acasă zile consecutive”

Fosta investitoare de la Imperiul Leilor este la cârma unor afaceri de succes, așa că prețuiește clipele petrecute departe de ședințe și de telefon.

Cristina Bâtlan

Cea mai costisitoare plăcere este să stau acasă zile consecutive. Pentru business-ul meu, lipsa prezenței mele e foarte costisitoare, dar câteodată am nevoie. Sau să plec două săptămâni în vacanță și în ultima săptămână să-mi cadă telefonul în apă și eu să nu-mi cumpăr alt telefon, adică să rămân și fără telefon în vacanță. Asta a fost cea mai costisitoare experiență. Da, s-a întâmplat, însă echipa mea e foarte bine antrenată și reușește să inoveze, chiar și atunci când nu sunt. Și s-au descurcat foarte bine și le mulțumesc și pe calea asta”, ne-a povestit Cristina Bâtlan.

 Jorge: „Cred că era mai bine un apartament”

Jorge este adeptul vacanțelor și al investițiilor imobiliare. Așa că își asigura relaxarea, dar și confortul financiar.

Jorge

Nu știu dacă am o plăcere anume. Vacanțele. Am avut în 2013-2014, anul în care ne-am căsătorit și după, am avut eu scris pe un caiet. Un țel de-al meu era să plec în fiecare lună undeva în străinătate. Și am fost atunci de 10 ori într-un an. Mi s-a părut îngrozitor de obositor. Era așa: hai, să facem! Dar mergeam 5 zile în fiecare lună. A fost fabulous, dar acum, când mă gândesc, cred că era mai bine un apartament”, a concluzionat artistul.

Andreea Bănică: “N-am timp să plec ca să-mi iau genți”

Andreea Bănică își recunoaște slăbiciunile pentru vacanțe și genți. Însă mărturisește că nu pleacă atât de des și nici nu își poate achiziționa modele noi, întrucât nu e adepta shoppingului online.

Andreea Bănică

Vacanțele, gențile! Dacă n-am avut când eram mică, acum vreau să am. Ce să fac? Asta e! Și doar am muncit. De ce nu?! N-am foarte multe genți cât ar trebui să am. Dar n-am timp să plec ca să-mi iau. Pentru că eu sunt genul acela de om căruia îi place să vadă, să simtă. Că nu prea pot să-mi fac cumpărături online, foarte rar. Trebuie să văd ceva, să-mi placă, să pot să aleg. Atunci dacă nu prea mai plec, mai greu”, a precizat cântăreața.

Ana Maria Barnoschi: “Investesc cei mai mulți bani în concedii”

Vedeta Kanal D este adepta călătoriilor și atunci când se ivește ocazia, nu o ratează. Nu contează că e în scop de relaxare sau în interes de serviviu, plecare să fie!

Cred că vacanțele. Investesc cei mai mulți bani în concedii, plecări. Mi se par cei mai cu folos bani investiți, pentru că îmi fac amintiri și cu asta o să rămân peste ani. Așa hainele, “țoalele”, cum le spunem, anul acesta le purtăm, la anul nu le mai purtăm că se demodează unele sau poate nu ne mai vin. Eu cred că asta este cea mai costisitoare plăcere. Sunt mai multe destinații în care îmi doresc să ajung. În toamnă poate cu mama să plecăm împreună într-un circuit  în China, iar de revelion mă gândesc la Filipine să plec cu soțul. Îmi doresc și în Japonia să ajung la anul când înfloresc cireșii, dar până acolo mai avem. Deocamdată le iau treptat”, ne-a spus Ana Maria Barnoschi.

Foto: Instagram

